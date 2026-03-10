Στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση οικοπέδων που βρίσκονται στην οδό Ερμού προχώρησε ο Δήμος Λάρνακας, με στόχο την εξασφάλιση τουλάχιστον €3.3 εκατ., που θα διατεθούν για τη μετατροπή του παλαιού νοσοκομείου σε Δημοτικό Μέγαρο. Τα δύο τεμάχια γης, με συνολικό εμβαδόν 1315 τ.μ., ανακτήθηκαν πρόσφατα από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία είχαν παραχωρηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης. Ωστόσο, το έργο δεν προχώρησε και επήλθε συμβιβασμός ώστε να επιστρέψουν στην κυριότητα του Δήμου.

Το ποσό έναρξης των προσφορών έχει οριστεί συγκεκριμένα στα €3.330.000 ευρώ συν ΦΠΑ, με την αξία ανά τετραγωνικό μετρο να κοστολογείται περίπου σε €2.500. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 5 Μαΐου, ενώ η αγοραπωλησία θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού πρόκειται για αποξένωση δημόσιας περιουσίας.

Η απόφαση για πώληση των δύο ακινήτων λήφθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο με 16 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ). Σημειώνεται πως κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς τη βιωσιμότητα του έργου της μετατροπής του παλαιού Νοσοκομείου σε Δημοτικό Μέγαρο, που αναμένεται να ξεπεράσει τα €9 εκατ. «Αποφασίστηκε η πώληση επειδή θα μειωθεί το ύψος του δανεισμού σε επίπεδα που θα είναι πιο διαχειρίσιμα τα πρώτα δέκα χρόνια που θα ισχύει το δάνειο. Μετά τα δέκα χρόνια που θα εξοφληθεί θα παραμένει ένα καθαρό ενοίκιο άνω των €700.000 τον μήνα από την ενοικίαση του υφιστάμενου χώρου (νυν δημαρχείο)», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, υποδεικνύοντας πως ο Δήμος έχει στα χέρια του και μελέτη βιωσιμότητας για το έργο. «Υπολογίζουμε πως το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι €6-7 εκατ. και θα αποπληρωθεί από την ενοικίαση του υφιστάμενου δημαρχείου και από την ενοικίαση του τεμαχίου κοντά στο Hobos στις Φοινικούδες», σημείωσε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας πως θα γίνει και πώληση του συντελεστή δόμησης του παλαιού νοσοκομείου, με την εκτίμηση να ανεβάζει το κόστος της επιστροφής γύρω στα €3 εκατ.

Μόλις ολοκληρωθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πάντως το μεγαλεπήβολο έργο δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα τρία χρόνια, γεγονός που εκτόξευσε το κόστος του.

Αρχικά οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε αδυναμία του ΟΚΥπΥ να μεταφέρει τις υπηρεσίες του στον δεύτερο όροφο της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, κάτι που έπρεπε να γίνει από τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό τελικά έγινε κατορθωτό τέλη του περασμένου έτους, ωστόσο παρέμειναν στο χώρο οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες αναμένεται να μετακινηθούν αυτόν τον μήνα.