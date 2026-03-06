Ο Δήμος Λάρνακας βγήκε σε διαγωνισμό για την πώληση δύο τεμαχίων που είναι στην ιδιοκτησία του και βρίσκονται σε κεντρική περιοχή της πόλης, ζητώντας τουλάχιστο 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα εν λόγω δύο ακίνητα βρίσκονται στην οδό Ερμού, κοντά στη Δημοτική Αγορά και χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευσης, με συνολικό εμβαδόν, 1.315 τετραγωνικά μέτρα.

Ειδικότερα, το πρώτο οικόπεδο είναι 1.285 τ.μ., ενώ το δεύτερο 30 τ.μ, και χρησιμοποιείται ως πέρασμα για το πρώτο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Κτηματολογίου, του 2021, η αξία του κυρίως οικοπέδου φτάνει τα 2.252.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο τα 56.400 ευρώ, με τον Δήμο Λάρνακας, ωστόσο, να ζητά ως ελάχιστη προσφορά €3.330.000, πλέον ΦΠΑ, αφού σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ανδρέα Βύρα, η τελευταία εκτίμηση που κατέχει ο Δήμος ορίζει την αξία τους πάνω από 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Γιατί τα πουλά ο Δήμος

Ο κ. Βύρας, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως ο λόγος πώλησης των ακινήτων είναι για τη χρηματοδότηση του νέου Δημαρχείου της Λάρνακας, που θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας, που βρίσκεται δίπλα από το American Academy.

Πιο συγκεκριμένα, και ερωτηθείς σχετικά, είπε πως σκοπός της πώλησης είναι όπως εξασφαλιστεί μέρος του προϋπολογισμού που απαιτείται για την ανέγερση του νέου Δημαρχείου, που τοποθετείται χρονικά το 2028 και θα στοιχίσει κοντά στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πάει προς ενοικίαση το Δημαρχείου

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Λάρνακας απάντησε και τι θα απογίνει το σημερινό Δημαρχείο, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο και γίνει η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών στη νέα περιοχή. Όπως είπε, στόχος είναι όπως ενοικιαστεί σε ενδιαφερόμενους, μετά από διαγωνισμό, ώστε να επωφελείται ο Δήμος, μιας και το εν λόγω κτήριο είναι ιδιόκτητο.

Να σημειωθεί πως το Δημαρχείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών και Νικολάου Λανίτη, εντός των Φοινικούδων, δηλαδή σε μια εκ των πιο προνομιακών και περιζήτητων περιοχών της Λάρνακας, με τον Δήμο να εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για ενοικίασή του από ιδιώτες και ταυτόχρονα τα έσοδα για τον Δήμο θα είναι αρκετά ικανοποιητικά από αυτή την πρακτική.

Μέχρι τον Απρίλιο οι προσφορές

Τώρα, ερχόμενοι πίσω στον διαγωνισμό για την πώληση των εν λόγω τεμαχίων, σύμφωνα με τα έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέσω του συστήματος e-procurement το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5/5/2026 και ώρα 11.00π.μ.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, η προσφορά θα κατακυρωθεί στον πιο ψηλό προσφοροδότη, εφόσον αυτός παρουσιάσει για το ποσό που θα γίνει αποδεκτό Banker’s Draft ή τραπεζική εγγύηση πληρωτέα στον Δήμο Λάρνακας, με το ελάχιστο ποσό που είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό είναι τα €3.330.000, πλέον Φ.Π.Α

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η μεταβίβαση στον επιτυχών προσφοροδότη θα γίνει ταυτόχρονα με την πληρωμή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα προσφοράς

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή προσφορά, υπό κάποιες προϋποθέσεις που αναγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, ενώ όπως διευκρινίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.