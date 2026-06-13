Έρευνες σε διάφορες κατευθύνσεις διενεργεί το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας μετά την καταγγελία για απαγωγή 22χρονου φοιτητή από την Μπαγκλαντές, τα ίχνη του οποίου δεν έχουν εντοπιστεί. Οι απαγωγείς φέρονται να έχουν επικοινωνία με τον πατέρα του νεαρού, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με την Αστυνομία έχουν ζητήσει λύτρα για την απελευθέρωσή του.

Την καταγγελία υπέβαλε συγκάτοικός του, λίγο πριν τη 1.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το βράδυ της Πέμπτης, εξάλλου, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, είπε πως έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστό του πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείτο να καταβάλει χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιου του.

Ο συγκάτοικος του νεαρού ανέφερε πως γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης ο νεαρός έφυγε από το σπίτι, στο οποίο διαμένουν στην Ορόκλινη και θα κατευθυνόταν σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου, στο οποίο θα δούλευε για πρώτη ημέρα. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, με την Αστυνομία να ψάχνει το στίγμα του κινητού του, αλλά και μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για να διαφανεί η διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας ο νεαρός, που είχε στείλει την τοποθεσία του (location) σε φίλους του.

Η Αστυνομία δεν είχε ξεκαθαρίσει τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση. Γι’ αυτό λαμβάνονται καταθέσεις από φίλους του νεαρού, για να διαφανεί εάν είχε με κάποιο οικονομικές διαφορές, ενώ υπάρχει και ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον πατέρα του στην Ελλάδα.