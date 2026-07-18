Εικόνες από τα ορεινά χωριά της Κύπρου, οι οποίες θυμίζουν χειμώνα έχουν κατακλύσει τις τελευταίες ώρες το διαδίκτυο, την ίδια στιγμή που το εσωτερικό ψήνεται στους 40 βαθμούς.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο οι βροχές είναι έντονες, και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται πως συσσωρεύεται νερό στο οδόστρωμα και σε αυλές.

Στο Τρόοδος οι βροχές λίγο μετά το μεσημέρι ήταν καταρρακτώδεις.

Ανάλογες συνθήκες επικράτησαν και σε άλλες περιοχές.

Έντονη καταιγίδα στο μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου:

Εικόνες: ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ