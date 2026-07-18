Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η εν λόγω προειδοποίηση για αύριο Κυριακή 19/7, αναφέρει πως η μέγιστη θερμοκρασία στις περιοχές του εσωτερικού θα κυμαίνεται γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου και θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 έως τις 16:00.

⚠️ Νέα προειδοποίηση για αύριο Κυριακή 19/7, για μέγιστη θερμοκρασία στις περιοχές του εσωτερικού, που θα συνεχίσει να κυμαίνεται γύρω στους 41 βαθμούς κελσίου. pic.twitter.com/PduFEUi0Dx July 18, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει πρόσκαιρη μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.