Η Σάρον Στόουν μίλησε ξανά για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί από τον πατέρα της, περιγράφοντας λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ.

Η γνωστή ηθοποιός έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στα βιώματά της, ωστόσο κάθε νέα αναφορά της φωτίζει εκ νέου τη σκληρή παιδική ηλικία που, όπως έχει πει, έζησε.

Όπως αποκάλυψε η διάσημη ηθοποιός, μέχρι τα 14 χρόνια της ήταν εκείνος που την πετούσε από τις σκάλες και την χτυπούσε με τη ζώνη του χωρίς αιτία και αφορμή.

Κάποια στιγμή μη αντέχοντας άλλο αυτή τη βάναυση συμπεριφορά τον αντιμετώπισε και του μίλησε με τέτοιο τρόπο που τον έκανε να ξεσπάσει με κλάματα και να μην την χτυπήσει ποτέ ξανά.

«Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος και κουλ»

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον πατέρα της, η 68χρονη ηθοποιός Σάρον Στόουν -η γυναίκα sex symbol- είπε αρχικά στο podcast «The Person Who Believed in Me»: «Ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά φανταστικός άνθρωπος, πολύ συμπονετικός. Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος και κουλ». Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπήρξε απίστευτα κακοποιητικός.

«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου. Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος» είπε η Στόουν.

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Στη συνέχεια προχώρησε σε σοκαριστικές λεπτομέρειες για την κακοποίηση που δέχονταν πολύ συχνά από τον πατέρα της: «Ναι, με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη. Ξέρετε, έβγαζε εκείνη τη ζώνη και μετά έτρωγα ένα γερό ξύλο, καταλαβαίνετε; Και τελικά, στα 14 μου, του μίλησα έξω από τα δόντια. Πραγματικά, του τα είπα».

Τα λόγια που ανέτρεψαν τα πάντα

Η Σάρον Στόουν θυμήθηκε τα λόγια που είπε στον πατέρα της και τον έκαναν να σταματήσει να ασκεί ακραία βία: «Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω εκείνες τις σκάλες, σωστά; “Τώρα, ανάθεμά σε”. Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα σκαλί τη φορά, και μετά στάθηκα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: “Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας;

Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα”», αφηγήθηκε.

Sharon Stone Reveals How She Got Her Father To Stop Hitting Her at Age 14 https://t.co/9wYbiJywkX — People (@people) June 1, 2026

Όπως είπε, εκείνα λόγια της επηρέασαν τελικά τον πατέρα της και τον έκαναν να αλλάξει συμπεριφορά: «Έκλαψε. Και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε εκεί. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου μιλούσε. Σταμάτησε να χτυπά… και ήρθαμε πολύ κοντά».

Τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει όλο και πιο ανοιχτά για τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας. Η σχέση με τη μητέρα της ήταν περίπλοκη, γεμάτη αγάπη αλλά και σκληρότητα.

Η κακοποίηση που στιγμάτισε την οικογένεια

Η ίδια έχει περιγράψει τη Ντόροθι Στόουν ως μια γυναίκα με έντονο χιούμορ αλλά και βαθιά τραυματισμένη από τη δική της κακοποιητική παιδική ηλικία. Στις τελευταίες ημέρες της, μέσα σε παραλήρημα, επαναλάμβανε φράσεις ωμές, ακόμη και προσβλητικές, που η Στόουν μεταφέρει σχεδόν με τρυφερότητα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει την τελευταία φράση που της απηύθυνε πριν πεθάνει: «Μιλάς υπερβολικά πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω», κάνοντας τους παρευρισκόμενους να γελάσουν. «Σκέφτηκα: “δύσκολα το ξεπερνάει αυτό κάποιος, μαμά!”» έχει πει η ηθοποιός.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως τόσο η ίδια όσο και η αδελφή της είχαν υποστεί κακοποίηση από τον παππού τους – μια εμπειρία που, όπως λέει, στιγμάτισε ολόκληρη την οικογένεια.

iefimerida.gr