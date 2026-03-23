Η κυπριακή τέχνη του 20ού αιώνα επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δυναμική στην αγορά, όπως κατέδειξε η δημοπρασία «20th Century Cypriot Art» του οίκου Cypria Auctions, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου στη Γκαλερί Κ, στη Λευκωσία.

Η δημοπρασία προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από Κύπριους και διεθνείς συλλέκτες, με ισχυρές πωλήσεις τόσο σε κορυφαία έργα όσο και σε πιο προσιτές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας την ευρύτητα και την ανθεκτικότητα της αγοράς.

Κυρίαρχος ο Πολ Γεωργίου

Τα πιο ισχυρά αποτελέσματα της βραδιάς κατέγραψαν έργα του Πολ Γεωργίου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για το έργο του.

Το «The Boat» του Πολ Γεωργίου (1959) πωλήθηκε έναντι €43.897. Το «Κυπριακό αρχαϊκό ειδώλιο» (1958) έφτασε τις €15.050.

Και τα δύο έργα κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων, ενισχύοντας την εικόνα του καλλιτέχνη ως ενός από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες της κυπριακής μοντέρνας τέχνης.

Νέο ρεκόρ για τον Ανδρέα Χαραλαμπίδη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίδοση του Ανδρέα Χαραλαμπίδη, με το έργο «Young Lady with a Bouquet» (1973) να πωλείται έναντι €20.067, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση και καταγράφοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον καλλιτέχνη.

Σταθερές αξίες και ευρεία συμμετοχή

Θετικά κινήθηκαν επίσης έργα καταξιωμένων δημιουργών όπως οι Στας Παράσκος και Γιώργος Σκοτεινός, τα οποία πωλήθηκαν εντός εκτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους θέση στην αγορά.

Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφηκε σε όλο το εύρος της δημοπρασίας, με έργα των Ξάνθου Χατζησωτηρίου, Λευτέρη Οικονόμου, Καίτης Στεφανίδου, Γιώργου Κυριάκου, Στέλιου Βότση, Ανδρέα Καραγιάν, Ανδρέα Χαραλάμπους, Γκλιν Χιουζ, Τάσου Στεφανίδη, Ανδρέα Ασπρόφτα, Τζον Κόρμπιτζ και Δημήτρη Μιχλή να βρίσκουν αγοραστές.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση σημειώθηκε και για έργα του Στυλιανός Αττεσλής, αρκετά από τα οποία ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ζήτηση και για σπάνιες εκδόσεις

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στα εικαστικά έργα. Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν και σπάνιες εκδόσεις:

Έκδοση του 1772 του Giovanni Mariti για την Κουμανδαρία: €6.071

«Travels of Ali Bey» του Ali Bey El-Abbassi (1816): €4.856

Και οι δύο πωλήσεις ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, δείχνοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον για ιστορικά τεκμήρια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας αναδεικνύουν μια αγορά που παραμένει ενεργή και πολυεπίπεδη, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που συνδυάζουν ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και προσβάσιμη επενδυτική αξία.

Η Cypria Auctions συνεχίζει το πρόγραμμά της με νέες δημοπρασίες και κατηγορίες, διευρύνοντας τις δυνατότητες συλλογής και επαφής με την κυπριακή καλλιτεχνική παραγωγή.

Ο πλήρης κατάλογος αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του οίκου.