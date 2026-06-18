Η Κολομβία νίκησε 3-1 το Ουζμπεκιστάν στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, με τον Λουίς Ντίας να σκοράρει και να οδηγεί την ομάδα του στην κορυφή.
Η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στην πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λουίς Ντίας, ο οποίος μοίρασε ασίστ και πέτυχε το γκολ που επανέφερε την ομάδα του σε θέση οδηγού μετά την ισοφάριση των Ασιατών.
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