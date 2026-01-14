Στα μαλακά πέφτει η υπόθεση εισαγωγής σχεδόν €8 εκατομμυρίων από 32χρονη Ουκρανή, η οποία μετέφερε χρήματα 20 φορές στην Κύπρο. Με ενδιάμεση απόφασή του το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απάλλαξε σήμερα (14/1) την κατηγορούμενη από 20 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση, ενώ εντόπισε εκ πρώτης όψεως υπόθεση για άλλες 20 κατηγορίες που αφορούν σε αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείου που προβλέπουν μέχρι και πέντε χρόνια φυλάκιση.

Ταυτόχρονα, απάλλαξε από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων τον 43χρονο Ουκρανό, που φερόταν να είχε παραλάβει πακέτο με χρήματα. Η υπόθεση ήρθε στο φως την 1η Μαρτίου 2024 έπειτα από καταγγελία της 32χρονης στην Αστυνομία πως έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό από άγνωστους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οι οποίοι της άρπαξαν, όπως είπε, €420.000. Από τις έρευνες που ακολούθησαν τελικά συνελήφθη η 31χρονη, αφού διαπιστώθηκε πως από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο 2024 έφτασε στη χώρα μας 20 φορές μεταφέροντας συνολικά €7.769.300.

Ακολούθως συνελήφθη και ο 43χρονος, ο οποίος παρέλαβε την 1η Μαρτίου πακέτο από την 31χρονη, το οποίο φερόταν να περιείχε χρήματα που έπεσαν από τους επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα. Στην ενδιάμεση απόφασή του το Μόνιμο Κακουργιοδικείο σημείωσε πως «η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε ν’ αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων σε όλες τις κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αντιμετωπίζουν, ενώ, από την άλλη, κατάφερε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον της κατηγορούμενης, σε όλες τις κατηγορίες των αναληθών δηλώσεων, αναφορικά, όμως, μόνο με τον σκοπό για τον οποίο εισήχθηκαν τα χρήματα στην Κύπρο και όχι την προέλευσή τους».

Σημείωσε ακόμη πως ενώπιον του ελλείπουν στοιχεία που να φανερώνουν εγκληματική προέλευση των εισαχθέντων χρημάτων. «Δεν χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα για τον σκοπό που δήλωσε η κατηγορούμενη. Ως προς το κατά πόσο, όμως, τούτα είχαν εγκληματική προέλευση, το ενώπιόν μας μαρτυρικό υλικό δεικνύει ότι η κατηγορούμενη, μέσω των συμπληρώσεων της επί των δηλώσεων συναλλάγματος ενώπιον των τελωνειακών αρχών, αναφέρθηκε στις πηγές προέλευσης κάθε εισαχθέντος χρηματικού ποσού και η Κατηγορούσα αρχή με τη μαρτυρία που προσκόμισε δεν έθεσε τούτες πειστικά εν αμφιβόλω, ούτε και παρουσίασε οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία, περί άλλων ύποπτων, σχετικών με την απόκτηση των χρημάτων», σημειώνεται στην απόφαση.

Η διαδικασία για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 32χρονη θα συνεχιστεί στις 4 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται πως τον 43χρονο εκπροσώπησε ο δικηγόρος Μιχάλης Νεοκλέους, ενώ δικηγόροι της 31χρονης είναι οι Μαρία Νεοφύτου, Μαρίνος Αρμεύτης και ο Χρίστος Χαραλάμπους.