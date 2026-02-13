Τη δημιουργία του μεγαλύτερου αστικού πάρκου στην Κύπρο προκρίνει ο Δήμος Λευκωσίας. Αυτό θα βρίσκεται στην Έγκωμη και συγκεκριμένα στον χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, με δύο λίμνες, πολύ πράσινο. Ο δήμος «αγοράζει τον μπελά» με τη διαμόρφωση κτηρίων σε ποσοστό περίπου 10% του συνολικού εμβαδού του χώρου της Έκθεσης, η οποία εκτείνεται σε περίπου 240.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το κόστος διαμόρφωσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα €50 εκατ., περιλαμβανομένου και του κόστους συντήρησης οκτώ υφιστάμενων εκθεσιακών χώρων. Μόνο η διαμόρφωση των περιπτέρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €25 εκατ.

Η εκτίμηση ανήκει στον δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, ο οποίος διευκρίνισε πως πρόκειται για πολύ πρόχειρο υπολογισμό. Σχολιάζοντας αναφορές ότι στο πάρκο θα διατηρηθούν κτήρια, ανέφερε ότι από τα 55 περίπτερα που λειτουργούσαν, θα παραμείνουν μόνο οκτώ.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι εκπονήθηκε μελέτη σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της Έκθεσης και της περιοχής ΣΟΠΑΖ, προσθέτοντας πως και τα δεδομένα ως προς τη χρήση των δύο χώρων είναι ενθαρρυντικά. Οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, για το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος της Έκθεσης, θα προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ.

Είπε, επίσης, ότι ο ΕΟΑ ενέταξε στον προγραμματισμό του τη δημιουργία δυο λιμνών κατακράτησης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και για την άρδευση του πράσινου του πάρκου. Η περιοχή θα συνδέεται, μέσω ποδηλατοδρόμου, με τον Άγιο Δομέτιο και ήδη εξασφαλίστηκε σχετικό κονδύλι.

Παράλληλα ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι απορρίπτονται τα σχέδια των εμπλεκομένων κρατικών Υπηρεσιών για διασύνδεση της λεωφόρου Μακεδονίας με τη λεωφόρο Ηρώων. Την ακύρωση του έργου ζητούν και οι οργανωμένοι κάτοικοι της Έγκωμης. Όπως είπε ο δήμαρχος, αν διαπλατυνθεί η λεωφόρος Λευκοθέου για χρήση του δρόμου και από λεωφορεία, δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί δεύτερος παράλληλος δρόμος στην περιοχή. Περαιτέρω, αναφερόμενος στην οδό Μακεδονίας, είπε ότι πρέπει να παραμείνει δρόμος συνοικιακού χαρακτήρα και όχι να μετατραπεί σε λεωφόρο η οποία να διέρχεται από κατοικημένες περιοχές.

Σχετικά με τη χρήση του χώρου της Έκθεσης (πέραν του πάρκου) εξήγησε ότι έγιναν κάποιες σκέψεις για εγκατάσταση του μουσείου σύγχρονης τέχνης και για αξιοποίηση του περιπτέρου της Ελλάδας, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πορεία.

Όσον αφορά την προσωρινή βελτίωση της εικόνας του χώρου της Έκθεσης (βελτίωση εξωτερικής εμφάνισης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθαριότητα κ.τ.λ.) μέχρι να αποφασιστεί η τελική λύση που θα δοθεί, ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα απαιτηθούν περίπου €2 εκατ. και ήδη ο δήμος ζήτησε από την κυβέρνηση να παραχωρήσει το σχετικό κονδύλι, ώστε να εξυπηρετηθούν και όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκθέσεων. Ο Δήμος Λευκωσίας είχε ζητήσει τη συντήρηση των περιπτέρων 4, 5 και 6 της Κρατικής Έκθεσης, η οποία εκτείνεται σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα, αν και πρόθεση του δήμου, στο τελικό στάδιο, είναι να λειτουργήσει στο ΣΟΠΑΖ συνεδριακός και εκθεσιακός χώρος εμβαδού περίπου 15.000τ.μ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι το κόστος για το προτεινόμενο συνεδριακό κέντρο αναμένεται να αναλάβουν ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα το αξιοποιούν. Είπε, επίσης, πως οι ενδείξεις ως προς την προοπτική ανάπλασης του ΣΟΠΑΖ είναι αρκετά ενθαρρυντικές.

Τόσο ο δήμαρχος Λευκωσίας όσον και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού (ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το θέμα), αναγνώρισαν ότι η Λευκωσία χρειάζεται κάποιο ικανοποιητικό εκθεσιακό χώρο, εμβαδού περίπου 15.000 τ.μ., χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί στη Διεθνή Έκθεση. Σχετικά με διάφορα οδικά έργα τα οποία προγραμματίζει το δημόσιο, ο κ. Δαμιανού υπέδειξε, πως οι σχεδιασμοί δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους δημότες.

Οι κάτοικοι της περιοχής επιμένουν πως ο χώρος της Έκθεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη λειτουργία αστικού πάρκου.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι εξετάζεται η στατικότητα υφιστάμενων κτηρίων στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από αυτά μπορούν να συντηρηθούν με σκοπό να αξιοποιηθούν.

Οι βουλευτές Χρίστος Χριστόφιας, Δημήτρης Δημητρίου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Σταύρος Παπαδούρης στήριξαν τη λύση του αστικού πάρκου που προκρίνουν και οι οργανωμένοι πολίτες της Έγκωμης.

Εντός Μαρτίου αναμένεται η σύγκληση της τριμελούς επιτροπής (κεντρικό κράτος, Δήμος Λευκωσίας και ΕΒΕΛ) με σκοπό να μελετηθούν τα ευρήματα μελέτης που εκπονήθηκε σχετικά με το μέλλον του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης και του ΣΟΠΑΖ και να δρομολογηθούν αποφάσεις.