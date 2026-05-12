Μια ριζική μεταμόρφωση αναμένεται να γνωρίσει το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, καθώς το Master Plan της εταιρείας EKO Cyprus Ltd για την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων εισέρχεται στην τελική ευθεία των αδειοδοτήσεων. Το έργο, το οποίο αφορά μια μικτή ανάπτυξη αλληλοϋποστηριζόμενων χρήσεων, βρίσκεται επί του παρόντος υπό την εξέταση του Τμήματος Περιβάλλοντος, με τη δημόσια διαβούλευση να παραμένει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Η προτεινόμενη χωροταξική μελέτη (Master Plan) προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου πόλου έλξης, που θα αποτελείται από πέντε αναπτύξεις και θα περιλαμβάνει οικιστικές, εμπορικές και τουριστικές υποδομές. Συγκεκριμένα, οι κύριες χρήσεις γης που προτείνονται είναι:

>> Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 150 κλινών, επτά επιπέδων, συνολικής επιφάνειας περίπου 10.155τ.μ.

>> Συνεδριακό κέντρο (MICE), υποδομή 1.200τ.μ. για την ενίσχυση του επαγγελματικού τουρισμού.

>> Οικιστική ανάπτυξη προβλέπεται η ανέγερση 313 διαμερισμάτων, συνολικής επιφάνειας 31.300τ.μ.

>> Εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις περιλαμβάνουν εμπορικούς χώρους 9.500τ.μ. και γραφεία 10.300τ.μ.

Ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, με τη δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου και αναψυχής που θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό, στοχεύοντας στην αισθητική βελτίωση μιας περιοχής που για δεκαετίες ήταν επιβαρυμένη από βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η ξενοδοχειακή μονάδα και το συνεδριακό κέντρο θα έχουν και κοινόχρηστο υπόγειο επίπεδο, στο οποίο θα φιλοξενούνται οι χώροι στάθμευσης και δωμάτιο στο οποίο θα υπάρχουν υποδομές για την αποθήκευση αποβλήτων. Στο ισόγειο επίπεδο θα υπάρχουν συνολικά 51 χώροι στάθμευσης και 9 για ΑμεΑ και στο υπόγειο επίπεδο θα υπάρχουν 186 χώροι στάθμευσης και για 4 ΑμεΑ.

Το κτήριο της οικιστικής ανάπτυξης θα έχει ένα υπόγειο επίπεδο στο οποίο θα χωροθετηθούν 325 χώροι στάθμευσης και 22 για ΑμεΑ για την κάλυψη αναγκών των ενοίκων. Ο συνολικός αριθμός των χώρων στάθμευσης για τις εμπορικές αναπτύξεις θα είναι 104 και 12 για ΑμεΑ, ενώ για τις γραφειακές αναπτύξεις 225 και 12 για ΑμεΑ. Συνολικά, το προτεινόμενο έργο θα διαθέτει 891 χώρους στάθμευσης και 63 για ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η απομάκρυνση των πρώην εγκαταστάσεων διυλιστηρίων έχει ήδη εξαλείψει σημαντικές πηγές ρύπανσης και κινδύνου. Η νέα ανάπτυξη αναμένεται να έχει κυρίως θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Ωστόσο, η μελέτη αναγνωρίζει και προκλήσεις, όπως την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή. Για την αντιμετώπισή τους, προτείνονται μέτρα όπως η αναβάθμιση οδικών κόμβων, η κατασκευή φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και η ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης (ποδήλατο, λεωφορείο).

Στο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής προγραμματίζεται η κατασκευή παραλιακή προκυμαία/ γραμμικό πάρκο στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής. Αποτελεί δημόσιο χώρο που θα συνδέει την τουριστική περιοχή Ορόκλινης με τη μαρίνα Λάρνακας και το κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με το σχέδιο, το γραμμικό πάρκο θα έχει τη μορφή μιας παραθαλάσσιας πλατείας πολλαπλών χρήσεων, θα διαμορφωθεί ως χώρος ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης, ως χώρος περιπάτου, παιχνιδιού και ως χώρος ποικίλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και θα συνδέεται με τους σημαντικούς υπαίθριους χώρους, άξονες και πλατείες της περιοχής μελέτης

Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει δημόσια παρουσίαση του έργου, καταγράφοντας τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τις 10 Ιουνίου, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του «Σχεδίου Ανάπτυξης για την Περιοχή των Πρώην Διυλιστηρίων», το οποίο από το 2020 έχει μετατρέψει την περιοχή σε Ζώνη Ειδικών Αστικών Αναπτύξεων (ΖΕΑΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιας φύσης αστικά έργα και υποδομές.

Τα οφέλη από την υλοποίηση μικτής ανάπτυξης

Σύμφωνα με το μελετητικό γραφείο YNB Consulting Limited που εκπόνησε την ΜΕΕΠ, η προτεινόμενη γενική χωροταξική μελέτη προνοεί την υλοποίηση μικτής ανάπτυξης αλληλοϋποστηριζόμενων χρήσεων, η οποία θα αποτελείται από ξενοδοχειακή μονάδα, συνεδριακό κέντρο, οικιστική, εμπορική και γραφειακή αναπτύξεις. Η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται να επιφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη στην τοπική κοινωνία:

>> Αναβάθμιση και εμπλουτισμό των χρήσεων της περιοχής προς όφελος τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών, μέσα από τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας, αναψυχής, καθώς επίσης και επαγγελματικών χώρων.

>> Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την δημιουργία πολλαπλών θέσεων εργασίας.

>> Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και άλλων αστικών έργων στην περιοχή.

>> Φυσική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

>> Οι κτηριακές αναπτύξεις της προτεινόμενης χωροταξικής μελέτης θα συνεισφέρουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

>> Η προτεινόμενη ξενοδοχειακή μονάδα αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς θα αποτελεί πόλος έλξης επισκεπτών.

>> Το προτεινόμενο συνεδριακό κέντρο αναμένεται να προσελκύσει επαγγελματίες για την οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

>> Η προτεινόμενη οικιστική ανάπτυξη αναμένεται να προσφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας καθώς θα προσφέρει πολυτελή διαμερίσματα για τη στέγαση ντόπιων ή/και επισκεπτών της περιοχής,

>> Η προτεινόμενη εμπορική ανάπτυξη θα αποτελέσει οικονομικός πόλος έλξης και θα ελκύει επισκέπτες στην περιοχή.

>> Η προτεινόμενη γραφειακή ανάπτυξη αναμένεται να φιλοξενεί εταιρείες οι οποίες θα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή.

>> Οι χώροι πρασίνου που θα διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με τη γενική χωροταξική μελέτη, θα προσφέρουν χώρο χαλάρωσης και εκγύμνασης αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και βελτιώνοντας τη σωματική και ψυχική υγεία της τοπικής κοινωνίας.

>> Η προτεινόμενη γενική χωροταξική μελέτη θα συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών. Ένας από τους στόχους του σχεδίου είναι η δημιουργία ανοικτών αστικών χώρων υψηλής ποιότητας και η ισορροπημένη κατανομή τους στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση συνυφασμένων και με τη χρήση της κατοικίας.

Άλλα έργα στην ευρύτερη περιοχή

Η περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου χαρακτηρίζεται από αστικές αναπτύξεις, όπως οικιστικά κτήρια, εμπορικές αναπτύξεις και ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, στην περιοχή χωροθετείται το λιμάνι Λάρνακας. Εκτός από το λιμάνι που εφάπτεται νοτιοανατολικά των τεμαχίων ανάπτυξης, στην περιοχή λειτουργούν εμπορικά καταστήματα (υπεραγορά, είδη ένδυσης, πωλήσεις αυτοκινήτων κ.ά.), οικιστικές αναπτύξεις, τουριστικές αναπτύξεις και άλλα υποστατικά και υπηρεσίες ψυχαγωγίας.

Στα μελλοντικά έργα περιλαμβάνονται η παραλιακή προκυμαία/ γραμμικό πάρκο, η ανάπλαση του λιμένα και της μαρίνας Λάρνακας, αποξήλωση και κατεδάφιση εγκαταστάσεων, δεξαμενών και σωληνώσεων αποθήκευσης υγραερίου και η ανέγερση οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.