Μια εντυπωσιακή ληστεία που θυμίζει σκηνές κινηματογραφικής ταινίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ράμσεϊ του Κέμπριτζσαϊρ στη Βρετανία, όταν συμμορία χρησιμοποίησε γερανό για να αποσπάσει ΑΤΜ από υποκατάστημα της Nationwide Building Society.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3:15 τα ξημερώματα, με τους δράστες να καταφέρνουν να αφαιρέσουν το μηχάνημα και να φεύγουν από το σημείο, έχοντας αποσπάσει δεκάδες χιλιάδες λίρες. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που δύο οχήματα σταματούν κοντά στο τραπεζικό υποκατάστημα, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται ένας γερανός. Το βαρύ όχημα χτυπά επανειλημμένα την πρόσοψη του κτιρίου, μέχρι να «ξεριζώσει» το ΑΤΜ από τη θέση του.

Masked UK gang stole a digger and went full GTA mode on a Nationwide branch in Ramsey, Cambridgeshire. They rammed the wall, ripped the entire ATM straight out, and loaded it into a pickup truck. Tens of thousands of pounds potentially inside. Cops dropped the CCTV and are… pic.twitter.com/y6kQbDKdXz June 17, 2026

Στη συνέχεια, μια ομάδα μασκοφόρων φορτώνει το ΑΤΜ στην καρότσα ενός φορτηγού και εγκαταλείπουν το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο ακόμη άτομα επιβιβάζονται σε ένα δεύτερο όχημα και απομακρύνονται, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση διαφυγής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Cambridgeshire, ο γερανός που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία εκτιμάται ότι ήταν κλεμμένος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τρία οχήματα. Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι ένα φορτηγάκι αρτοποιείου, το οποίο εμφανίζεται να σταματά κοντά στο σημείο την ώρα που οι δράστες φόρτωναν το ΑΤΜ, δεν σχετίζεται με τη ληστεία.

Σε ανακοίνωσή της, η Nationwide Building Society ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και εργάζεται ώστε το υποκατάστημα να επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του ΑΤΜ το συντομότερο δυνατό.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες ή σε πολίτες που διαθέτουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή καταγραφικά οχημάτων να επικοινωνήσουν με τις αρχές, αναφέροντας τον αριθμό υπόθεσης 35/44789/26.

protothema.gr