Μία σημαντική πρωτοβουλία με την επωνυμία «Κανένα Παιδί Αόρατο», εγκαινίασαν σήμερα η ΚΕΑΝΙΤΑ και το Hope For Children CRC Policy Center, μέσω της προβολής της Γραμμής Στήριξης 1466 στις συσκευασίες των χυμών, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών.

Σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, παρουσιάστηκε η προβολή της Γραμμής Στήριξης 1466 και η προώθηση των υπηρεσιών στήριξης του Οργανισμού για παιδιά και νέους. Η γραμμή βοήθειας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο εντελώς δωρεάν. Απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από παροχή ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης, αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης, για θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών.

Μεταξύ άλλων, παρέχει στήριξη σε παιδιά που βιώνουν κάθε είδος βίας και παραμέλησης όπως σχολικό εκφοβισμό, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, αλλά παρέχει και βοήθεια σε γονείς που αναζητούν καθοδήγηση για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Στην ομιλία της η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία ανέφερε πως σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη νέα γενιά, η συγκεκριμένη συνεργασία αγκαλιάζει και στηρίζει ακόμη περισσότερο τα παιδιά ενδυναμώνοντας το σημαίνων έργο που αποτελεί ο οργανισμός Hope for Children CRC Policy Center.

Τόνισε πως δυστυχώς καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων κακοποίησης, σχολικής βίας, εκφοβιστικής συμπεριφοράς, παραμέλησης, περιθωριοποίησης, εθισμού σε εξαρτήσεις, τα οποία απειλούν την ψυχική υγεία, τη συναισθηματική ισορροπία και την ευημερία των παιδιών. «Η ύπαρξη λοιπόν άμεσων προσβάσιμων και αξιόπιστων υπηρεσιών στήριξης αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα, και αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί η σημερινή πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως η γραμμή 1466, εγκαθιδρύει ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων καθώς και την άμεση παρέμβαση και παροχή ουσιαστικής βοήθειας για ζητήματα που αφορούν την οποιαδήποτε μορφή ψυχολογικής ή σωματικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με την ίδια, η περαιτέρω προώθηση και προβολή της υπηρεσίας αυτής, αποτελεί ένα ακόμα βήμα για να ενισχυθεί το πλέγμα προστασίας που θα διαφυλάξει το παρόν και το μέλλον των παιδιών και τον εφήβων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εφαρμόζουμε μια συνεκτική πολιτική η οποία τονίζει την υψηλή βούληση και την προτεραιότητα που αποδίδει η πολιτεία και το υπουργείο μας σε αυτό που ονομάζουμε ασφαλές σχολείο για όλους».

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν αναπτύξει και υλοποιούν δράση προς δράση τη νέα εθνική στρατηγική για την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας στο σχολείο, η οποία φέρει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της μια ολιστική προσέγγιση, με απώτερο στόχο την επικράτηση συνθηκών συμπερίληψης μέσα από την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και της παραβατικότητας. Ακολούθως, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου παιδείας με τον οργανισμό Hope for Children, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πολλά υποστηρικτικά προγράμματα του οργανισμού στα σχολεία.

Η Επίτροπος Προστασίας και Δικαιωμάτων του Παιδιού Ελένη Περικλέους, μίλησε για τη σημαντικότητα της πρωτοβουλίας αυτής τονίζοντας πως κανένα παιδί πλέον δεν θα είναι αόρατο. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί γνωρίζει πως έχει δικαιώματα, έχει φωνή και κάπου να στηριχθεί όταν χρειάζεται βοήθεια. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού δεν είναι ευθύνη ενός μόνο φορέα αλλά και συλλογική υποχρέωση που αφορά όλους μας, την πολιτεία, τους θεσμούς, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον κάθε ενεργό πολίτη».

Η γραμμή στήριξης 1466, όπως είπε μπορεί να λειτουργήσει ως μια γέφυρα προς την ασφάλεια και τη βοήθεια που δικαιούται το κάθε παιδί. Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά στην αξία ενός προϊόντος που βρίσκεται στην καθημερινότητα των παιδιών, δηλαδή την ΚΕΑΝΙΤΑ, υπενθυμίζοντας ότι η βοήθεια είναι διαθέσιμη και η στήριξη προσβάσιμη και ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι, το πιο σημαντικό μήνυμα αυτής της συνεργασίας είναι να γνωρίζει κάθε παιδί ότι υπάρχει πάντα μια πόρτα που μπορεί να χτυπήσει, ένα χέρι που μπορεί να απλώσει και μια φωνή που θα του πει «σε ακούω και είμαι εδώ για εσένα».

Ακολούθως, από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΚΕΑΝΙΤΑ και του οργανισμού Hope for Children, ευχαρίστησαν το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την Επίτροπο Προστασίας του παιδιού για τη στήριξη της συγκεκριμένης ενέργειας, γιατί αυτό τους δίνει ώθηση να προσφέρουν περισσότερα στην κοινότητα. Εξέφρασαν τη δύναμη που έχουν τα «brands» και συγκεκριμένα η ΚΕΑΝΙΤΑ να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Η μάνατζερ της ΚΕΑΝ, Μαρίνα Οδυσσέως μίλησε για τη δύναμη και την ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν την παρουσία τους στην κοινωνία, για να μεταφέρουν μηνύματα με ουσία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία του χυμού ΚΕΑΝΙΤΑ, ως ένα αγαπητό προϊόν στην κυπριακή αγορά, λέγοντας πως είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα σε κάθε σπίτι ανοίγοντας το ψυγείο.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γραμμή στήριξης 1466 που αναγράφεται στη συσκευασία του χυμού, λέγοντας πως είναι μια γραμμή που είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα για κάθε παιδί που χρειάζεται βοήθεια αλλά και για κάθε ενήλικα που ανησυχεί για κάποιο παιδί.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η προβολή του βίντεο της συνεργασίας «κανένα παιδί δεν είναι αόρατο».

Με τη σειρά της η Εκπρόσωπος του οργανισμού Hope for Children Άντρια Νεοκλέους, παρουσίασε το έργο που επιτελεί ο οργανισμός και τη δράση του. Στάθηκε στη σημαντικότητα της συνεργασίας αυτής, αφού -όπως είπε- όραμα του ιδρυτή του οργανισμού Joseph Borghese ήταν κάθε παιδί στην Κύπρο να γνωρίζει τον αριθμό 1466. Να γνωρίζει, δηλαδή, ότι δεν είναι μόνο και υπάρχει κάποιος να το ακούσει και να το στηρίξει. Να γνωρίζει κυρίως ότι υπάρχει ελπίδα. Δ

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κ. Νεοκλέους, στις περιπτώσεις περιστατικών βίας, εκφοβισμού, παραμέλησης και κακοποίησης, ο οργανισμός ανταποκρίνεται άμεσα με συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση, ενώ η υποστήριξη συνεχίζεται μέσω του συμβουλευτικού κέντρου του οργανισμού που παρέχει δωρεάν ειδικευμένες υπηρεσίες. Πρόσθεσε πως όπως παρατηρήθηκε πως κάθε φορά που προβάλλεται ο αριθμός της γραμμής στο κοινό τα τηλεφωνήματα αυξάνονται σημαντικά, για αυτό και η συνεργασία τους με την ΚΕΑΝ είναι τόσο σημαντική.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΚΕΑΝΙΤΑ και το Hope For Children επιδιώκουν να μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί υπόθεση όλων.