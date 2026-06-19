«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η εκεχειρία θα ξεκινήσει στις 16:00 η ώρα (τοπική και ώρα Κύπρου).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, αν η συμφωνία περιλαμβάνει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο.

Ισραηλινή πηγή επιβεβαίωσε σε media του Ισραήλ ότι η εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα των IDF θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο, στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας».

Breaking | After five minutes of the announced ceasefire between Israel and Lebanon, Israeli occupation aircraft bombarded Al-Nabatieh in southern Lebanon. pic.twitter.com/sXNNoXxQuu — Quds News Network (@QudsNen) June 19, 2026

Τι δήλωσαν νωρίτερα Νετανιάχου και Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στον Λίβανο για «όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο», ενώ δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ «να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας.

Από τη μεριά της, η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί το έδαφος και τον λαό του Λιβάνου ενάντια στις ισραηλινές επιθέσεις, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς οι συγκρούσεις εντάθηκαν, λίγες ώρες αφότου σκότωσε τους τέσσερις στρατιώτες των IDF.

«Η Ισλαμική Αντίσταση θα παραμείνει σε εγρήγορση έναντι οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας. Οι μαχητές της θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους», ανέφερε η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σε ανακοίνωσή της, διαψεύδοντας τις ισραηλινές κατηγορίες ότι είχε παραβιάσει την εκεχειρία και επιμένοντας, αντίθετα, ότι «ο εχθρός δεν έχει τηρήσει ποτέ καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Αούν κατήγγειλε τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το ιρανοαμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Καθώς αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει 21 άτομα και τραυματίσει 39 από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, ο Αούν κατήγγειλε «μια επικίνδυνη και κατακριτέα κλιμάκωση» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε «δεκάδες αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», τονίζεται στην ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον Αούν, αυτές οι επιθέσεις «υπονομεύουν όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εδραίωση της εκεχειρίας και τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», οι οποίες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης την Τετάρτη με στόχο την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις θα έχουν συνέπειες για την ειρήνη σε όλη την περιοχή

Το Ιράν καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου και προειδοποίησε για τις συνέπειές τους στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση.

Αναφερόμενος στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η παύση του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων, της ασφάλειας και των συμμάχων του.

in.gr