Επιστολή απέστειλε σήμερα, Παρασκευή (18/6), το Υπουργείο Παιδείας προς τον Σύνδεσμο Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, σε σχέση με τις πρόσφατες καταγγελίες για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας και στέγασης των μαθητών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στην επιστολή αναφέρεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025 παραχωρήθηκαν στη Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού πρόσθετες πιστώσεις ύψους €800.000 για συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, καθώς και για τη δημιουργία εναλλακτικού σχολείου. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, τα σχετικά ζητήματα θα πρέπει να τύχουν χειρισμού από τη Σχολική Εφορεία, η οποία αποτελεί την αρμόδια αναθέτουσα αρχή, με προτεραιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Παράλληλα, στην επιστολή γίνεται αναφορά ότι έχει δοθεί οδηγία στη Σχολική Εφορεία όπως, σε συνεργασία με τον Δήμο Κουρίου, προχωρήσει στη μελέτη ανέγερσης νέας πτέρυγας στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το Σημείωμα Έργου (PCN) για την ανέγερση του Δ΄ Δημοτικού και Δ΄ Νηπιαγωγείου Ύψωνα έχει εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.