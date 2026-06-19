Την ανεξάρτητη υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου υποστηρίζει η ΔΗΠΑ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η αναπληρωματικές εκλογές για την αντιδημαρχία του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση

Η Πολιτική Γραμματεία της ΔΗΠΑ είχε σήμερα συνάντηση με την ανεξάρτητη υποψήφια για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, Άντρη Χατζηανδρέου, μετά από δική της πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Χατζηανδρέου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητές της για την Αγλαντζιά, καθώς και το όραμά της για την επόμενη μέρα της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, η ΔΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες είχε εκτενή διάλογο και επικοινωνία με τα μέλη και τα στελέχη της παράταξής μας στην Αγλαντζιά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έπειτα από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΔΗΠΑ αποφάσισε να στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Άντρη Χατζηανδρέου, ένας νέος άνθρωπος, κατάφερε να τυγχάνει υποστήριξης από πολίτες της Αγλαντζιάς με διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες. Αυτό αποδεικνύει την ικανότητά της να συνθέτει, να συνενώνει και να οικοδομεί γέφυρες συνεργασίας, στοιχεία που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ιδιαίτερα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Άντρη Χατζηανδρέου είναι μια σοβαρή επιστήμονας με αξιόλογη επαγγελματική και κοινωνική παρουσία, με ιδιαίτερη προσφορά στον τομέα του πολιτισμού αλλά και ευρύτερα στα κοινά. Πρόκειται για μια ενεργό πολίτη, με ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία, η οποία διαθέτει τη γνώση, την εργατικότητα και την ευαισθησία που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι’ αυτό σεβόμαστε πλήρως τις όποιες διαφορετικές αποφάσεις και επιλογές μπορεί να κάνουν πολίτες ή μέλη του κόμματός μας. Εκείνο που προέχει είναι να συμβάλουμε όλοι, ο καθένας από τη δική του θέση, ώστε η Αγλαντζιά να προχωρήσει μπροστά με όραμα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα, προς όφελος του κοινού καλού και με απόλυτο σεβασμό στις πολιτικές και κομματικές επιλογές κάθε δημότη.