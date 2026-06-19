Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται τρίχρονο παιδί, το οποίο φέρεται να πέταξε 30χρονος άνδρας σε περίβολο με κροκόδειλους σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία και μαρτυρίες, ο 30χρονος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό που σημειώθηκε στο ιδιωτικό ζωολογικό πάρκο Johnsons of Old Hurst, στην περιοχή Κέμπριτζσαϊρ. Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας κατάγεται από το Νόρφολκ και είχε μεταβεί οργανωμένα στον χώρο μαζί με συνοδό, ενώ αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει νοητική υστέρηση.

Ο 30χρονος διέφυγε της προσοχής του συνοδού του και πέταξε ένα 3χρονο παιδί πάνω από τον φράχτη μέσα στον χώρο με τους κροκόδειλους. Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση, καθώς τη δεδομένη στιγμή κρίθηκε ακατάλληλος για ανάκριση.

Η δραματική στιγμή της πτώσης του παιδιού στο κλουβί με τους κροκόδειλους

Το παιδί βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του και παρατηρούσε τα ερπετά, όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα και κατέληξε από ύψος περίπου 4,5 μέτρων μέσα στον χώρο των ερπετών.

Three-Year-Old Fighting for Life After Being Thrown Into Crocodile Enclosure, Hero Zoo Owner’s Wife Leaps Into Crocodile Pit to Save Toddler After Horror Attack.



WHAT KIND OF MONSTER THROWS A TODDLER INTO A CROCODILE PIT?



I genuinely struggle to comprehend the kind of evil — or… pic.twitter.com/xcLjhcMyoE June 19, 2026

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους, με επισκέπτες να ουρλιάζουν, και το προσωπικό να τρέχει προς το σημείο, καθώς το παιδί βρισκόταν μέσα σε έναν χώρο που φιλοξενεί μεγάλους κροκόδειλους και αλιγάτορες.

Η ηρωική επέμβαση της συζύγου του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου

Καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του τρίχρονου έπαιξε η Τρέισι Τζόνσον, σύζυγος του ιδιοκτήτη του πάρκου, η οποία, χωρίς να διστάσει, κατέβηκε αμέσως στον περίβολο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Τζόνσον κινήθηκε με εξαιρετική ψυχραιμία, μπήκε στον χώρο των κροκόδειλων και κατάφερε να σηκώσει το παιδί και να το απομακρύνει πριν προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός του.

«Όλοι ήταν σοκαρισμένοι, αλλά η Τρέισι δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο. Κατέβηκε μέσα και έβγαλε έξω το παιδί όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ήταν απίστευτα γενναία», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Άλλοι μάρτυρες περιγράφουν ότι το προσωπικό του πάρκου προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ αρκετοί επισκέπτες είχαν ξεσπάσει σε κλάματα.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το παιδί

Το τρίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέμπριτζ με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα στη λεκάνη και στο χέρι.

Οι γιατροί αναφέρουν πως η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. H αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το παιδί δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον έναν κροκόδειλο.

Επισκέπτες περιγράφουν μια σκηνή την οποία «δεν μπορούν να ξεχάσουν». Ορισμένοι ανέφεραν ότι αρχικά δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, μέχρι που άκουσαν τις φωνές και είδαν το προσωπικό να τρέχει.

Άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι επικράτησε απόλυτη σιωπή μετά τη διάσωση του παιδιού, ενώ στη συνέχεια πολλοί εργαζόμενοι αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν.

Κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν κοντά στο σημείο ανέφεραν σειρήνες και άφιξη ελικοπτέρου αεροδιακομιδής λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Η αστυνομική έρευνα για το σοκαριστικό περιστατικό

Η αστυνομία του Κέμπριτζσαϊρ διερευνά το πώς βρέθηκε το παιδί μέσα στον περίβολο των ερπετών, εξετάζοντας καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι Αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο φερόμενος δράστης και το παιδί δεν φαίνεται να είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του φερόμενου δράστη.

Το Johnsons of Old Hurst είναι οικογενειακή επιχείρηση με δεκάδες χρόνια λειτουργίας και φιλοξενεί περισσότερα από 100 ζώα, μεταξύ των οποίων λιοντάρια, τίγρεις και διάφορα είδη κροκοδείλων.

Μετά το περιστατικό ο χώρος των ερπετών παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας, ενώ η διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε πως η προτεραιότητα είναι η υγεία του παιδιού και η υποστήριξη της οικογένειάς του, ενώ εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα γεγονός που τους έχει συγκλονίσει.

iefimerida.gr