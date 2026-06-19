Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (19/06) στο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σχολείο, με τις αρχές να προχωρούν στην εσπευσμένη απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου του σχολείου.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία, τουλάχιστον δέκα άτομα, οχτώ μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

cnn.gr