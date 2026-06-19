Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (19/06) στο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σχολείο, με τις αρχές να προχωρούν στην εσπευσμένη απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου του σχολείου.

🇯🇵 | Um grande incêndio, iniciado em uma sala de música, atingiu na manhã desta sexta-feira, 19, uma escola primária na região de Kita, em Tóquio, capital do Japão. As chamas foram rapidamente controladas.



Dez pessoas precisaram de atendimento médico, em sua maioria crianças,… pic.twitter.com/d7m2QcE0Hn June 19, 2026

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία, τουλάχιστον δέκα άτομα, οχτώ μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

cnn.gr