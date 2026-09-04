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Στη απόρριψη της αίτησης για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5 MW της εταιρείας στον Δήμο Αραδίππου προχώρησε το Τμήμα Περιβάλλοντος, βάζοντας μπλόκο στην περαιτέρω οικολογική υποβάθμιση της περιοχής. Η σχετική έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σφραγίζει την αρνητική γνωμοδότηση της Ad-hoc Επιτροπής, κρίνοντας ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες.

Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κόσιη – Παλλουρόκαμπος, στα αντικείμενα προστασίας και στους στόχους διατήρησής της, διαφάνηκε ότι, η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου φωτοβολταϊκού πάρκου αναμένεται να έχει σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ΖΕΠ, κυρίως λόγω όχλησης και απώλειας ενδιαιτημάτων συγκεκριμένων ειδών καθορισμού και ειδών για τα οποία έχουν τεθεί στόχοι διατήρησης της ΖΕΠ. Το προτεινόμενο έργο θα επιφέρει άμεσες επιπτώσεις στην επιθυμητή κατάσταση των ειδών με σημαντική παρουσία στη ΖΕΠ, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης απώλειας και κατακερματισμού περιοχών αναπαραγωγής, αναζήτησης τροφής και ανάπαυσης, της ενόχλησης και εκτοπισμού των ειδών που χρησιμοποιούν την περιοχή, καθώς και της μεταβολής των ευνοϊκών συνθηκών για την αναπαραγωγή των ειδών και ενδεχόμενη απώλεια θέσης φωλεοποίησης του είδους Buteo rufinus. Το έργο αναμένεται να επιφέρει και έμμεσες/ συνεργιστικές επιπτώσεις στην επιθυμητή κατάσταση των ειδών πτηνοπανίδας όπως ορίζονται από τους στόχους διατήρησης της ΖΕΠ, κυρίως αυξημένη όχληση λόγω της επέκτασης του οδικού δικτύου και του δικτύου μεταφοράς/ διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ. Συνεπώς, δεν μπορεί να εγκριθεί η κατασκευή του προτεινόμενου έργου.

Ο κυριότερος λόγος της απόρριψης εστιάζει στην άμεση γειτνίαση της ανάπτυξης με τη ΖΕΠ Κόσιη – Παλλουρόκαμπος. Κατά τις οικολογικές καταγραφές εντοπίστηκαν στην περιοχή 55 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 9 προστατεύονται αυστηρά από την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά. Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα αρπακτικά είδη Διπλογέρακο Buteo rufinus και Σπιζαετό Aquila fasciata. Οι πιθανές επιπτώσεις για το διπλογέρακο προκύπτουν από τον άμεσο κίνδυνο εγκατάλειψης της φωλιάς λόγω θορύβου και όχλησης. Για τον σπιζαετό υπάρχει κίνδυνος για μείωση της διαθέσιμης λείας και κίνδυνος πρόσκρουσης στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ρεύματος της ΑΗΚ.