Επιστρέφει πρώτα τρισδιάστατη και έπειτα ως αντίγραφο η αρχαία προτομή της Αφροδίτης, που συνδέεται με την αρχαία Λεύκολλα (σημερινός Πρωταράς). Έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ήρθε σε συμφωνία με το Νέο Μουσείο Βερολίνου, για την απόκτηση τρισδιάστατου ψηφιακού αντιγράφου της προτομής της Αφροδίτης.

Η προτομή, ύψους 60 εκατοστών, απεικονίζει μια γυναικεία μορφή που φέρει πυργωτό στέμμα, όπως ακριβώς απεικονίζεται η θεά Αφροδίτη στα νομίσματα της Αρχαίας Σαλαμίνας. Η αρχαία προτομή είχε εντοπιστεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο από τον αρχαιοκάπηλο Luigi Palma di Cesnola. Το εύρημα πωλήθηκε από τον ίδιο στο Μουσείο του Βερολίνου πριν από περίπου ενάμιση αιώνα. Η κεφαλή ανήκε σε κολοσσιαίο άγαλμα της Αφροδίτης, προστάτιδας της πόλης, και λατρευόταν σε ιερό της αρχαίας Λεύκολλας. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου, «για αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής τέχνης των κλασικών χρόνων (4ος αιώνας π.Χ.), το οποίο αναδεικνύει το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή του σημερινού δήμου μας, καθώς και τη στενή της σχέση με τον ευρύτερο ελληνικό κόσμο». Σημειώνεται πως για δεκαετίες, η τύχη του έργου δεν ήταν ευρέως γνωστή. Ωστόσο, έπειτα από ενέργειες της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, το γλυπτό εντοπίστηκε στο Νέο Μουσείο Βερολίνου και ξεκίνησαν επαφές του δημάρχου, Γιώργου Νικολέττου ώστε να επιτευχθεί αποτύπωσή του.

Πριν από λίγες ημέρες στη γερμανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιπροσωπεία του δήμου, που επικύρωσε συνεργασία με το Antikensammlung – Staatliche Museen zu Berlin και το Humboldt – Universität zu Berlin, με στόχο την ψηφιακή αποτύπωση και επιστημονική αναπαραγωγή της προτομής της Αφροδίτης της Λεύκολλας. Το μουσείο θα πραγματοποιήσει τρισδιάστατη σάρωση (3D) της αρχαίας κεφαλής της Αφροδίτης, δημιουργώντας ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραχωρηθεί στον δήμο χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς νομικούς περιορισμούς.

Επιπρόσθετα, επιτεύχθηκε συμφωνία με το Humboldt – Universität zu Berlin, το οποίο, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή δρ Stephan G. Schmid, θα δημιουργήσει επιστημονικό αντίγραφο της κεφαλής, τόσο στη σημερινή της κατάσταση, όσο και σε μορφή επιστημονικής αποκατάστασης, όπως εκτιμάται ότι ήταν αρχικά το γλυπτό. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Παραλιμνίου, οι επαφές στο Βερολίνο ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω επιστημονική συνεργασία και πιθανή αρχαιολογική διερεύνηση της περιοχής, ενώ αναμένεται σύντομα ερευνητική ομάδα στο Παραλίμνι.