Στην Κύπρο επιστρέφει μία κυπριακή αρχαιότητα ηλικίας σχεδόν 3900 ετών, η οποία είχε εντοπιστεί να προσφέρεται προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία στον Καναδά.

Πρόκειται για μία ημισφαιρική φιάλη μελανοστιλβωτής κεραμικής με εγχάρακτη διακόσμηση, η οποία χρονολογείται στην Πρώιμη Κυπριακή ΙΙΙ / Μέση Κυπριακή Ι περίοδο, γύρω στο 1900 π.Χ. Πρόκειται δηλαδή για αντικείμενο που κατασκευάστηκε σχεδόν τέσσερις χιλιετίες πριν και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κεραμικής παραγωγής της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η αρχαιότητα παραδόθηκε στις 29 Μαΐου στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οττάβα, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και στην οποία συμμετείχαν κυπριακές και καναδικές αρχές.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 6 Μαΐου 2025, όταν λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά την παράνομη διακίνηση κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο, εντόπισαν το αντικείμενο να πωλείται μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας.

Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Καναδά (Department of Justice), με στόχο την επιστροφή του αντικειμένου στη χώρα προέλευσής του.

Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ο κάτοχος της αρχαιότητας να αποφασίσει τελικά την επιστροφή της στην Κύπρο.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει ευχαριστίες προς όλες τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό του αντικειμένου, καθώς και προς την Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οττάβα για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της διεθνούς συνεργασίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες επιτυχίες επαναπατρισμού κυπριακών αρχαιοτήτων από το εξωτερικό.