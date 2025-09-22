Στα €40 εκατ. κυμαίνεται τελικά το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που υπέστησαν οικοδομές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ορεινή Λεμεσού στις 23 Ιουλίου.

Οι εκτιμήσεις έγιναν από το ΕΤΕΚ, το οποίο ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Εσωτερικών.

Ποσοστό 90% του κόστους επαναφοράς/αποκατάστασης των ζημιών, αφορά σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, τις οικοδομές οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο μέσος όρος του κόστους επαναφοράς οικοδομών που καταστράφηκαν ολοσχερώς ήταν €115.000. Οι οικοδομές που υπέστησαν ολική καταστροφή κυμαίνονται στις 320.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή, για 650 περιπτώσεις ετοιμάστηκε και παραδόθηκε εκτίμηση. Σε αυτές περιλαμβάνεται και μικρός αριθμός περιπτώσεων, περί τις 40, για τις οποίες αναμένεται διευκρίνιση ή επιβεβαίωση. Από το σύνολο των 650 οι μισές αφορούσαν ολική καταστροφή και οι υπόλοιπες μισές αφορούσαν μερική καταστροφή.

Σύμφωνα πάντα με το ΕΤΕΚ, περί τις 220 περιπτώσεις κρίθηκε πως είχαν ήσσονος σημασίας ζημιές, οι οποίες κατά μέσο όρο είχαν κόστος επαναφοράς 3.700 ευρώ. Περί τις 100 περιπτώσεις κατατάχθηκαν στην κατηγορία της μερικής ζημιάς (μέτρια ή σημαντική) με μέσο όρο κόστους επαναφοράς τις 30.000 ευρώ. Όπως εξηγεί το Επιμελητήριο, το κόστος επαναφοράς οικοδομών που υπέστηκαν ολική καταστροφή είχε μεγάλη διακύμανση, κάτι που αντανακλά το εύρος, είδος, μέγεθος και την τεχνολογία / ποιότητα κατασκευής των υπό εξέταση οικοδομών. Ο μέσος όρος του κόστους επαναφοράς οικοδομών που καταστράφηκαν ολοσχερώς ήταν 115.000 ευρώ.

Συνολικά, το ΕΤΕΚ παρέλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών περίπου 760 αιτήματα που αφορούσαν ζημιές σε οικοδομές ή και κατασκευές. Περί τις 100 περιπτώσεις κρίθηκαν πως ήταν εκτός όρων εντολής π.χ αφορούσαν μηχανοκίνητα οχήματα ή κινητό ή άλλο εξοπλισμό ο οποίος δεν αφορούσε οικοδομή ή κατασκευές κοκ. Για τις υπόλοιπες παραδόθηκε στο Υπουργείο η εκτίμηση που έγινε για τα περαιτέρω.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ διευκρινίζει, πως οι τελικές αποφάσεις για το θέμα των αποζημιώσεων θα ληφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Επιμελητήριο σημειώνει επίσης, πως θέματα μη αδειοδοτημένων κατασκευών ή υπάρξης ασφαλιστικής κάλυψης δεν εξετάστηκαν από τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ. Σημειώνει, εξάλλου, ότι με βάση την ενημέρωση που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει και η ευχέρεια της υποβολής ένστασης προς το Υπουργείο.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ δήλωσε ότι το Επιμελητήριο και οι επαγγελματικές οργανώσεις μηχανικών απέδειξαν έμπρακτα την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να συνδράμουν την Πολιτεία και την κοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, διασφαλίζοντας ταχείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Εξ αφορμής το ΕΤΕΚ επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέδραμαν και ειδικότερα τις επαγγελματικές οργανώσεις αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, επιμετρητών και εργοληπτών και κάθε ένα από τους μηχανικούς οι οποίοι βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή.

Οι εκτιμήσεις παραδόθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών στις 18 τρέχοντος.

Σημειώνεται, πως η διαδικασία εκτίμησης ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση όπου Υπουργός Εσωτερικών και Πρόεδρος του ΕΤΕΚ συμφώνησαν ότι το ΕΤΕΚ θα συνδράμει στην όλη προσπάθεια.

Η κατανομή των τιμών του κόστους επαναφοράς των περιπτώσεων που έχουν εκτιμηθεί αποτυπώνεται στο πιο κάτω γράφημα.

Με βάση τη μεθοδολογία και την διαδικασία που ακολουθήθηκε διασφαλίστηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η ταχύτητα, η διαφάνεια, η τυποποίηση, η μαζικότητα και η ιχνηλασιμότητα.

