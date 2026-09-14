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Την πραγματοποίηση Έκτακτου Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε εχθές Κυριακή σε συνεδρίασή της η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, η Εκλογική Διαδικασία αφορά τις θέσεις του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και του Αντιπροέδρου Β. Επίσης, θα γίνει αναπλήρωση κάποιων θέσεων στην Κεντρική και Πολιτική Επιτροπή και στις Επαρχιακές Επιτροπές.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του άρθρου 61, με βάση το οποίο καταργούνται προσωρινά και υπό προϋποθέσεις όλα τα απαιτούμενα προϋπηρεσίας στο Κίνημα, για τη συμμετοχή στις εκλογές του Κινήματος.

Διευκρινίζεται ότι η «χαλάρωση» αφορά τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη και φίλους του Κινήματος, τα μέλη των Συνδεδεμένων Οργανώσεων και τα πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει ως συνεργαζόμενα σε εκλογές (Βουλευτικές, Ευρωεκλογές, Δημοτικές εκλογές).

Καλούνται τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται —μέλη και φίλοι του Κινήματος— να επικοινωνήσουν με το Κίνημα για να διευθετηθεί η εγγραφή τους, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ