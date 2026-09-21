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Μείωση των εμπορικών πτήσεων καταγράφηκε στην Κύπρο και στους τρεις θερινούς μήνες του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, την ώρα που η αεροπορική κίνηση αυξήθηκε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τον Αύγουστο, ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων στην Κύπρο μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είχε καταγραφεί υποχώρηση κατά 2,4% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στα οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία σημειώθηκε μείωση των εμπορικών πτήσεων τον Αύγουστο.

Τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση κατέγραψε η Αυστρία, με 4,7%. Ακολούθησαν η Κύπρος με 3% και η Γερμανία με 2,4%.

Αύξηση των πτήσεων σε 19 χώρες

Αντίθετα, σε 19 κράτη μέλη ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Σλοβακία, με 37%, ενώ ακολούθησαν η Μάλτα με 12,4% και η Εσθονία με 8,3%.

Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2026.

Σχεδόν 709.000 πτήσεις τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 708.980 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, αριθμός αυξημένος κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2025 και κατά 5,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση του καλοκαιριού, με 709.931 εμπορικές πτήσεις. Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση και κατά 5,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 662.480 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με το 2025 και 4,9% έναντι του 2024.