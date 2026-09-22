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Ο τυφώνας Ντουτζουάν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Ιαπωνία, οδηγώντας στην ακύρωση 275 πτήσεων και σε οδηγίες απομάκρυνσης 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για βροχοπτώσεις-ρεκόρ, ενώ το ακραίο φαινόμενο πλησίαζε το Τόκιο.

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Επιπλέον, 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σήμερα το πρωί, η καταιγίδα απομακρύνθηκε από την ακτή, κινούμενη προς βορειοανατολική κατεύθυνση, προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, με τους ανέμους ελαφρά εξασθενημένους, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Footage shows vehicles and pedestrians navigating flooded streets in eastern Japan as Typhoon Dujuan nears. pic.twitter.com/qHnTcbymRA September 21, 2026

Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια από την Κάτσουρα, κοντά στο Τόκιο, με ανέμους ταχύτητας ως και 144 χιλιομέτρων ανά ώρα. Πάνω από 9.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στους νομούς Τσίμπα, Σαϊτάμα και Σιζουόκα, όπως και σε άλλους τομείς κοντά στη μητροπολιτική περιοχή της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

🌀Powerful #Typhoon_Dujuan batters #Japan



📌Japanese authorities ordered residents in some districts of #Tokyo & in the #Izu_Islands to leave their homes due to the risk of flooding & landslides as a powerful typhoon packing winds of more than 120 mph bears down on the country's… pic.twitter.com/uHs9lLvI2U September 21, 2026

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν για το Τόκιο και τους νομούς Τσίμπα, Κανάγκαουα και Σιζουόκα.

Υπάρχει κίνδυνος «οι βροχές να συνεχιστούν» καθώς ο τυφώνας μετακινείται προς βορρά, είπε στον Τύπο ο Τακούγια Χοσόμι της JMA.

Πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι της πρωτεύουσας και κοντινών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σε ευπαθείς περιοχές. Αυτές οι οδηγίες ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται στη χώρα.

Οι αρχές αναφέρθηκαν ακόμη σε έναν ελαφρά τραυματία και εννιά σπίτια που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του τυφώνα.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους πλημμυρισμένους μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καμάκουρα, τουριστικό προορισμό.

«Πολλοί τομείς της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε ο Τακάσι Μάτσουο, ο δήμαρχος της.

🌧️OVERFLOW: Locals in Chiba, Japan, encountered severe storm conditions as Typhoon Dujuan barreled toward the country, resulting in heavy flooding in several communities. pic.twitter.com/Yz9RWCHo51 — FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026

Η Japan Airlines ακύρωσε 135 πτήσεις και η All Nippon Airways 140 πτήσεις εσωτερικού. Παράλληλα, διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν δρομολόγια σε κάποιες σιδηροτροχιές στο Τόκιο και κοντινές περιοχές.

HERO PILOT LANDS PLANE at Haneda Airport, Japan in TYPHOON Dujuan; passengers APPLAUD pic.twitter.com/nasrNSWkwQ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 21, 2026

Η JMA είχε προειδοποιήσει προχθές Κυριακή πως οι βροχές και οι άνεμοι θα ενισχύονταν προτού καν φτάσει ο τυφώνας. «Το σύνολο των κατακρημνίσεων ως την Τρίτη (σ.σ. σήμερα) θα μπορούσε να ξεπεράσει τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου και να καταγράψει νέο ρεκόρ», σημείωσε.

A dramatic plane landing in Tokyo that one passenger called 'a miracle' ended with applause as Typhoon Dujuan battered eastern Japan. The storm has killed at least one person, triggered evacuations and landslides, cut power and disrupted hundreds of flights. pic.twitter.com/tLaLUw7cw5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2026

Ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show, από τα μεγαλύτερα σαλόνια βιντεοπαιχνιδιών σε διεθνές επίπεδο, στην Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα, όπως και υπαίθριο φεστιβάλ μουσικής και αγώνας μπέιζμπολ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν εξάλλου σε τομείς της πόλης Ιτσικάουα, ανατολικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

protothema.gr