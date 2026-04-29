Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Γαλλική Πολυνησία δημοσίευσε η Άννα Βίσση, μοιράζοντας στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τη Δήμητρα Κούστα.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της στο νησί του Μάρλον Μπράντο. Σε μία από αυτές η Άννα Βίσση πόζαρε με την κουμπάρα και συνεργάτιδά της με καλοκαιρινή διάθεση.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η τραγουδίστρια έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της, την εξωτική περιοχή της Γαλλικής Πολυνησίας, ενώ σε άλλο Instagram story της ανέφερε ότι βρέθηκε στον βοτανικό κήπο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να παίζει με ένα μικρό παιδί, γράφοντας «αυτές οι μικρές, πολύτιμες στιγμές».

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα είναι κουμπάρες, καθώς τον Μάιο του 2025, η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο που απέκτησε η δεύτερη με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου στη Σύμη. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε το νέο επαγγελματικό τους βήμα, καθώς οι δύο γυναίκες δημιούργησαν μαζί δισκογραφική εταιρεία.

