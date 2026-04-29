Η Χρυστάλλα Θεοδούλου, 29 ετών, από την Αραδίππου, ελλείπει από την οικία της στην Αραδίππου, από χθες 28/04/2026, το πρωί.



Η 29χρονη περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, με μαύρα μακριά μαλλιά, ύψους 1.60μ. περίπου και διακινείται με όχημα μάρκας Mazda Demio, χρώματος γαλάζιου, με αριθμούς εγγραφής MMA627.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.