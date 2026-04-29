Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, καταδίκασε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, 40χρονο, αφού τον έκρινε ένοχο σε υπόθεση που αφορά ναρκωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση καταγράφηκε στις 12/08/2025, όταν στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, μέλη της Υπηρεσίας ανέκοψαν γύρω στις 20:45 το βράδυ στην Πάφο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους περίπου ενός κιλού και 194 γραμμαρίων, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

Ο 40χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνέχισε τις εξετάσεις της υπόθεσης, η οποία ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του από το Δικαστήριο.