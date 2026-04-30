Κλειστές παραμένουν γύρω στις 5.30 το απόγευμα, οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας και στις δύο κατευθύνσεις προς Λάρνακα και προς Λευκωσία, σε τμήμα κοντά στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, λόγω βλάβης σε υπόγειο αγωγό τηλεπικοινωνιών. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου, ενώ συνεργείο εργάζεται για επιδιόρθωση της βλάβης.

Στον αυτοκινητόδρομο παρατηρείται συμφόρηση της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις. Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων, προτρέπονται όπως εναλλακτικά χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας για τις μετακινήσεις του προς Λάρνακα και προς Λευκωσία.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λάρνακα και προς Αεροδρόμιο Λάρνακας, προτρέπονται όπως εναλλακτικά χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας, μέσω των εξόδων προς Λύμπια και προς Αθηένου, καθώς και τον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου-Λάρνακας, μέσω του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.