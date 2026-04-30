Η αναθεώρηση των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ μοιάζει, επιτέλους, με μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για χρόνια, ο θεσμός έδειχνε να έχει χάσει το νεύρο του: τρεις γενικόλογες κατηγορίες, χωρίς υποψηφιότητες, χωρίς αγωνία, με τους νικητές να ανακοινώνονται σχεδόν διαδικαστικά. Το «Μεγάλο Βραβείο», ο «Δημιουργός της Χρονιάς» και ο «Νέος Δημιουργός» δεν κατάφερναν να αποτυπώσουν την πραγματική πολυφωνία της σκηνής, ενώ ο περιορισμός στους «εν ενεργεία» απέκλειε αδικαιολόγητα σημαντικούς βετεράνους με τεράστια προσφορά.

Από την άλλη, το ακόμη παλαιότερο μοντέλο είχε φτάσει στο αντίθετο άκρο: πολλές κατηγορίες, αμέτρητοι υποψήφιοι, σχεδόν κανένα πραγματικό διακύβευμα. Η επιστροφή στις υποψηφιότητες και η αναδιάρθρωση των κατηγοριών δείχνουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση.

Το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη θα φανεί σύντομα, δηλαδή στις 26 Μαΐου. Προς το παρόν, πάντως, η αλλαγή μοιάζει να φέρνει πίσω το σασπένς, να κάνει τη διαδικασία πιο πικάντικη και πιο ενδιαφέρουσα, αναβαθμίζοντας τελικά και το ίδιο το κύρος του θεσμού που είχε αρχίσει να φθίνει.

Γ. Σαβ.