Συγκλονισμό προκαλεί βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί εντός της φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ στο Ιράν, στο οποίο απεικονίζονται έξι πολιτικοί κρατούμενοι να τραγουδούν τραγούδι αντίστασης λίγο πριν από την εκτέλεσή τους. Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν για ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων στη χώρα.

Οι εικόνες, που διέρρευσαν από το Ιράν και δημοσιοποιήθηκαν από την εφημερίδα The Sunday Times, καταγράφουν τους έξι αντιφρονούντες στην αυλή της διαβόητης φυλακής, να προχωρούν σε μια ύστατη συμβολική πράξη αντίστασης απέναντι στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λίγο πριν οδηγηθούν στην εκτέλεση.

Στο οπτικό υλικό, που χρονολογείται από τον Φεβρουάριο, οι κρατούμενοι ακούγονται να τραγουδούν στα φαρσί: «Ο αντίπαλός σου στέκεται τώρα μπροστά σου, σκληραγωγημένος στη φλόγα — εγώ είμαι η πίστη, εγώ είμαι η εξέγερση, με πίστη παίρνω τη θέση μου — ορκίστηκα στο αίμα μου, ο θρόνος του τυράννου θα καταρρεύσει».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Οι έξι άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως Βαχίντ Μπανιαμεριάν, Μπαμπάκ Αλιπούρ, Αμπολχασάν Μονταζέρ, Πούγια Γκομπαντί, Αλί Ακμπάρ Ντανέσβαρκαρ και Μοχάμαντ Ταγκάβι.

Ο Πούγια Γκομπαντί, 33 ετών, ηλεκτρολόγος μηχανικός από την πόλη Σονγκόρ στο δυτικό Ιράν, βασανίστηκε πριν απαγχονιστεί στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τη Amnesty International. Κατηγορήθηκε για ένοπλη εξέγερση κατά του κράτους και συμμετοχή σε απαγορευμένη οργάνωση, κατηγορίες που αποδόθηκαν και στον Βαχίντ Μπανιαμεριάν, ο οποίος εκτελέστηκε στις 4 Απριλίου.



«Γεννηθήκαμε από το αίμα των νέων που αγαπούν την ελευθερία»

Σε άλλο βίντεο που επίσης διέρρευσε, ο Μπανιαμεριάν απευθύνεται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei, λέγοντας: «Στον Ανώτατο Ηγέτη που θέλει να μας εκτελέσει για να σπείρει τον φόβο στην κοινωνία, θέλω να υπενθυμίσω ότι εγώ και όσοι είναι σαν εμένα γεννηθήκαμε από το αίμα των νέων που αγαπούν την ελευθερία». Στο ίδιο μήνυμα προσθέτει: «Ήρθε η ώρα ο κόσμος να διορθώσει τις αποτυχημένες και αποσταθεροποιητικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών, που έχουν μόνο ενισχύσει τη σφαγή και την καταστροφή στο Ιράν. Πόση ακόμη οδύνη χρειάζεται πριν υπάρξει αποφασιστική δράση;».

Την ίδια ημέρα εκτελέστηκε και ο Αμπολχασάν Μονταζέρ, πρώην πολιτικός κρατούμενος που είχε περάσει 11 χρόνια στη φυλακή επί καθεστώτος Σάχη και αργότερα φυλακίστηκε εκ νέου από το σημερινό καθεστώς.

Ο Μπαμπάκ Αλιπούρ, 34 ετών και απόφοιτος νομικής, είχε περάσει τρία χρόνια σε θανατική πτέρυγα πριν εκτελεστεί στις 31 Μαρτίου. Σε βίντεο που κατέγραψε στις 12 Μαρτίου μέσα από το κελί του, ανέφερε: «Οι δικτάτορες ήρθαν, ανατράπηκαν, πέθαναν ή σκοτώθηκαν και τώρα είναι η σειρά της δικτατορίας του Χαμενεΐ του υιού».

Ο Αλί Ακμπάρ Ντανέσβαρκαρ, πολιτικός μηχανικός και πατέρας ενός 12χρονου παιδιού, απαγχονίστηκε στις 25 Μαρτίου σε ηλικία 57 ετών. Είχε κρατηθεί για περισσότερα από δύο χρόνια και είχε υποστεί πολύμηνα βασανιστήρια και ανακρίσεις στη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης. Αντιμετώπιζε κατηγορίες για «ένοπλη εξέγερση» και «συνωμοσία κατά της ασφάλειας του κληρικού καθεστώτος».

Την ίδια ημέρα εκτελέστηκε και ο 66χρονος Μοχάμαντ Ταγκάβι, τερματίζοντας μια ζωή που σημαδεύτηκε από χρόνια φυλάκισης ως πολιτικός αντιφρονών. Σε επιστολή του από τη φυλακή Φασαφουγιέ, με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2025, έγραφε: «Δεν θα διαπραγματευτώ τη ζωή μου με κανέναν. Ορκίζομαι να αγωνιστώ γενναία μέχρι την τελευταία μου ανάσα και να πεθάνω όρθιος».



Πάνω από 1.600 εκτελέσεις μέσα στο 2025

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται την ώρα που αποκαλύπτεται πως το Ιράν πραγματοποίησε τουλάχιστον 1.639 εκτελέσεις το 2025, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο των τελευταίων 37 ετών, σύμφωνα με κοινή έκθεση των οργανώσεων Iran Human Rights και Together Against the Death Penalty. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 68% σε σχέση με τις 975 εκτελέσεις του 2024 και περιλαμβάνει και 48 γυναίκες.

Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι, εάν το καθεστώς επιβιώσει της τρέχουσας κρίσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι εκτελέσεις να χρησιμοποιηθούν ακόμη πιο εκτεταμένα ως εργαλείο καταστολής. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εκτελέσεις ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τις τέσσερις ημερησίως, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές που συνελήφθησαν στις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου 2026 κινδυνεύουν με θανατική ποινή.

Ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, δήλωσε: «Δημιουργώντας φόβο μέσω τεσσάρων έως πέντε εκτελέσεων ημερησίως, οι αρχές επιχείρησαν να αποτρέψουν νέες διαμαρτυρίες και να παρατείνουν την παρακμάζουσα εξουσία τους».

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, επτά άτομα εκτελέστηκαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων μέλη της απαγορευμένης οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν και ένας διπλός Ιρανο-Σουηδός υπήκοος κατηγορούμενος για κατασκοπεία.



«Πολιτικό εργαλείο καταπίεσης η θανατική ποινή»

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ECPM, Ραφαέλ Σενουίλ-Αζάν, σημείωσε ότι «η θανατική ποινή στο Ιράν χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο καταπίεσης, με τις εθνοτικές μειονότητες να πλήττονται δυσανάλογα».

Τον ίδιο μήνα, οι αρχές εκτέλεσαν τον 18χρονο μουσικό Αμιρχοσεΐν Χαταμί στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, παρά τις ελπίδες ότι θα του απονεμηθεί χάρη λόγω ηλικίας. Είχε συλληφθεί στις 8 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε για εμπρησμό σε βάση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Δύο ημέρες αργότερα, εκτελέστηκαν επίσης οι Μοχαμάνταμιν Μπιγλαρί, 19 ετών, και Σαχίν Βαχεντπαράστ Καλούρ, 30 ετών, χωρίς να δοθεί στις οικογένειές τους η δυνατότητα αποχαιρετισμού. Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στις ίδιες διαδηλώσεις και φέρονται να ομολόγησαν έπειτα από εβδομάδες κράτησης υπό βασανιστήρια, πριν οδηγηθούν ενώπιον του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης.



Κουρδικές και βαλουχικές μειονότητες στο Ιράν στοχοποιούνται ιδιαίτερα

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι κουρδικές και οι βαλουχικές μειονότητες στο Ιράν στοχοποιούνται ιδιαίτερα, ενώ σχεδόν όλες οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται εντός φυλακών. Ωστόσο, οι δημόσιοι απαγχονισμοί υπερτριπλασιάστηκαν το 2025, φτάνοντας τους 11.

Παρότι η ιρανική νομοθεσία προβλέπει και άλλες μεθόδους θανατικής ποινής, τα τελευταία χρόνια όλες οι γνωστές εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω απαγχονισμού.

protothema.gr