Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει μονομερώς νίκη στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και δύο μήνες και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, αποτελώντας παράλληλα πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια ακόμη πηγή, οι υπηρεσίες πληροφοριών αναλύουν αυτό το ενδεχόμενο, καθώς και άλλα σενάρια, κατόπιν αιτήματος υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών. Στόχος είναι να εκτιμηθούν οι συνέπειες μιας πιθανής απόφασης του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη σύγκρουση, κάτι που ορισμένοι σύμβουλοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Παρότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ο Τραμπ μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μια ταχεία αποκλιμάκωση θα μπορούσε να μειώσει την πολιτική πίεση, ακόμη κι αν ενίσχυε την επιρροή του Ιράν και του έδινε περιθώριο να ανασυγκροτήσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα.

Πηγές ανέφεραν ότι μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν πως μια μονομερής ανακοίνωση νίκης από τις ΗΠΑ, συνοδευόμενη από αποχώρηση στρατευμάτων, θα θεωρούνταν από την Τεχεράνη ως δική της νίκη. Αντίθετα, μια ανακοίνωση νίκης με διατήρηση ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας θα εκλαμβανόταν ως διαπραγματευτική τακτική.

Άλλες πηγές περιέγραψαν τον Τραμπ ως ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο απέναντι στο πολιτικό κόστος του πολέμου. Η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, σε συνδυασμό με την άρση του αμοιβαίου αποκλεισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών των καυσίμων, αν και οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά από συμφωνία.

Παράλληλα, πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι, αν και διάφορες στρατιωτικές επιλογές παραμένουν επίσημα στο τραπέζι, τα πιο επιθετικά σενάρια -όπως μια χερσαία εισβολή στο Ιράν- θεωρούνται πλέον λιγότερο πιθανά.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ιράν αξιοποίησε την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός για να ανακτήσει εκτοξευτές, πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν θαφτεί από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, γεγονός που αυξάνει το κόστος μιας πιθανής επανέναρξης του πολέμου.

