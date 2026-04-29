Κατηγορίες σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, απαγγέλθηκαν την Τρίτη, με αφορμή φωτογραφία που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστά απειλή κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, σε βάρος του Κόμεϊ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στην Ανατολική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, ενώ δικαστικός υπάλληλος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Κόμεϊ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή κατά του προέδρου και για διαβίβαση απειλής μέσω διακρατικών επικοινωνιών, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη.

Η επίμαχη ανάρτηση με τα «86 47»

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Κόμεϊ «ανάρτησε δημόσια φωτογραφία στο Instagram, η οποία απεικόνιζε κοχύλια τοποθετημένα με τρόπο που σχημάτιζαν τους αριθμούς ‘86 47’, κάτι που ένας λογικός αποδέκτης, γνωρίζοντας τις περιστάσεις, θα μπορούσε να εκλάβει ως σοβαρή πρόθεση πρόκλησης βλάβης στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ανάρτηση είχε δημοσιευτεί τον Μάιο και συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία». Ωστόσο, επικριτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός 86, ως αργκό, μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «εξουδετερώνω», ενώ ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Κόμεϊ

Ο Κόμεϊ αντέδρασε μέσω βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Substack, δηλώνοντας: «Εξακολουθώ να είμαι αθώος. Δεν φοβάμαι. Και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη, οπότε ας προχωρήσουμε».

Former FBI Director James Comey responded to a federal indictment over a controversial seashell Instagram post from last year that President Trump and members of his administration claimed was a threat against the president.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει την ποινική δίωξη πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή του FBI, τον οποίο θεωρεί βασικό πρόσωπο στην – κατά τον ίδιο – «εργαλειοποίηση» του συστήματος Δικαιοσύνης εναντίον του.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, ανέφερε ότι η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διώκει απειλές κατά του προέδρου.

«Τον τελευταίο χρόνο, το Υπουργείο έχει ασκήσει δεκάδες διώξεις για απειλές κατά διαφόρων προσώπων. Τις αντιμετωπίζουμε όλες με τη δέουσα σοβαρότητα», δήλωσε.

.@DAGToddBlanche: "Today, a grand jury sitting in the Eastern District of North Carolina returned an indictment against James Comey on two counts."



Count one: Knowingly and willfully making a threat to take the life of, and to inflict bodily harm upon, the President of the…

Όταν ρωτήθηκε από το CNN για το ένταλμα σύλληψης, ο Μπλανς διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη από σώμα ενόρκων: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εκδίδει εντάλματα σύλληψης – αυτό είναι αρμοδιότητα των ενόρκων. Η μεγάλη κριτική επιτροπή απήγγειλε κατηγορίες και εξέδωσε ένταλμα, και η υπόθεση θα προχωρήσει όπως εκατοντάδες άλλες κάθε χρόνο».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται αίτημα για ένταλμα σύλληψης με επιστολόχαρτο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χωρίς υπογραφή από τη μεγάλη κριτική επιτροπή, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω νομικές συζητήσεις.

protothema.gr