Ο Alex Marquez πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην έδρα του, κατακτώντας το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ. Ένας αγώνας γεμάτος ανατροπές και έντονο δράμα. Ο αναβάτης της Gresini Racing εκμεταλλεύτηκε την πτώση του Marc Marquez μόλις στον δεύτερο γύρο και πήρε μια επιβλητική νίκη μπροστά στο ισπανικό κοινό.

Ο Marco Bezzecchi ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση με την Aprilia, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία στο πρωτάθλημα, ενώ ο Fabio Di Giannantonio ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς και ανεβαίνοντας τρίτος στη γενική κατάταξη.

Ο Marc Marquez ξεκίνησε ιδανικά από την pole position και κράτησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, όμως ο Bezzecchi έκανε εξαιρετική εκκίνηση και ανέβηκε δεύτερος. Ο Alex Marquez ακολούθησε από κοντά και γρήγορα πέρασε τον Ιταλό. Λίγο αργότερα, ο Alex επιτέθηκε και στον αδελφό του, παίρνοντας την πρώτη θέση στη στροφή έξι. Η απάντηση του Marc δεν ήρθε ποτέ, αφού στον δεύτερο γύρο έχασε το μπροστινό στη γρήγορη στροφή 11 και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα. Ευτυχώς σηκώθηκε άμεσα χωρίς τραυματισμό, όμως εγκατέλειψε πρόωρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Χερέθ.

Με τον μεγάλο αντίπαλο εκτός μάχης, ο Alex Marquez άρχισε να χτίζει διαφορά, ενώ πίσω του ο Bezzecchi δεχόταν πίεση από τον Di Giannantonio.

Ο Jorge Martin παρέμενε κοντά στη μάχη του βάθρου, με τις δύο Aprilia να δείχνουν ξανά εξαιρετικό ρυθμό, ενώ ο Johann Zarco κρατούσε σταθερά θέση στην πρώτη πεντάδα. Στον 12ο γύρο ήρθε νέο σοκ για το εργοστασιακό στρατόπεδο της Ducati. Ο Francesco Bagnaia αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και κατευθύνθηκε στα pits, εγκαταλείποντας τον αγώνα. Έτσι, μετά το Sprint του Σαββάτου, η Κυριακή εξελίχθηκε σε εφιαλτική για την εργοστασιακή ομάδα.

Στους τελευταίους γύρους ο Alex Marquez διαχειρίστηκε άψογα τη διαφορά και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού, πανηγυρίζοντας ακόμη μία σπουδαία νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο Bezzecchi κράτησε τη δεύτερη θέση και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα στους 11 βαθμούς από τον Jorge Martin, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Di Giannantonio με μια πολύτιμη τρίτη θέση.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζει, με το paddock να μεταφέρεται τώρα στη Γαλλία και το Le Mans, εκεί όπου η μάχη τίτλου ανάμεσα σε Aprilia, Ducati και τους διεκδικητές της κορυφής αποκτά νέο ενδιαφέρον.

Τελική κατάταξη

1 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 40:48.861

2 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.903

3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 +5.796

4 Jorge Martin Aprilia Racing +9.229

5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +9.891

6 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team +10.614

7 Johann Zarco Castrol Honda LCR +13.039

8 Enea Bastianini KTM Tech3 +14.411

9 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP +19.778

10 Pedro Acosta KTM Factory Racing +22.431