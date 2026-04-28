Η Volvo Cars περνά σε μια νέα εποχή, καθώς ξεκίνησε επίσημα η παραγωγή του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Volvo EX60, ενός μοντέλου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κατηγορία των premium μεσαίων SUV. Οι πρώτες μονάδες έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής, με τις παραδόσεις στους πελάτες να αναμένονται στις αρχές του καλοκαιριού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη σουηδική φίρμα.

Το νέο EX60 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Torslanda, λίγο έξω από το Γκέτεμποργκ, εκεί όπου βρίσκεται και η έδρα της Volvo. Πρόκειται για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Σουηδία, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της χώρας για το μέλλον της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.

Η δυναμική που ήδη παρουσιάζει το νέο SUV είναι εντυπωσιακή. Η Volvo ανακοίνωσε πως θα αυξήσει την παραγωγή για το 2026, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις σε βασικές αγορές όπως η Σουηδία και η Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Οι παραγγελίες κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα βιβλία παραγγελιών για τις ΗΠΑ και την Ασία να ανοίγουν μέσα στην άνοιξη, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για εμπορική επιτυχία.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, το EX60 φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη. Με αυτονομία που φτάνει έως και τα 640 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από το 10% έως το 80% σε μόλις 16 λεπτά, το νέο ηλεκτρικό SUV τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας του. Την ίδια στιγμή, η τιμολόγησή του αναμένεται να είναι αντίστοιχη με εκείνη του επιτυχημένου XC60 Plug-in Hybrid, καθιστώντας το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Η παραγωγή του EX60 συνοδεύεται και από σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της Volvo. Το εργοστάσιο της Torslanda έχει αναβαθμιστεί ριζικά τα τελευταία χρόνια, με επενδύσεις που αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται νέες δυνατότητες mega casting, μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, καθώς και πλήρως εκσυγχρονισμένα τμήματα βαφής και τελικής συναρμολόγησης.

Όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Håkan Samuelsson, η έναρξη παραγωγής του EX60 αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα τόσο για τη Volvo όσο και για τη Σουηδία συνολικά. Με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση της παραγωγής και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας, η Volvo φιλοδοξεί το νέο της ηλεκτρικό SUV να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.