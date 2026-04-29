Νέο Υπερσύγχρονο Συνεργείο και Πρότυπο Κέντρο Ανταλλακτικών.

Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα.

Ταχύτητα εξυπηρέτησης και ελαχιστοποίηση χρόνου αναμονής.

Εμπειρία πελάτη υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα πρότυπα της BYD.

Η BYD (Build Your Dreams), ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου εξουσιοδοτημένου συνεργείου της στην Κύπρο, παράλληλα με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου ανταλλακτικών. Η διπλή αυτή επένδυση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης, σχεδιασμένο να καλύψει με απόλυτη αποτελεσματικότητα κάθε ανάγκη των αμιγώς ηλεκτρικών και Super Hybrid DM-i μοντέλων της μάρκας.

Εφοδιασμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εγκεκριμένο από την BYD συνεργείο, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τακτική συντήρηση (service), γνήσια ανταλλακτικά, επισκευές μηχανικών βλαβών και φανοποιεία, αλλαγή και ζυγοστάθμιση ελαστικών, ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου, βαθμονόμηση των συστημάτων ADAS με τις διαδικασίες που ακολουθούνται να εξασφαλίζουν ταχύτητα και ακρίβεια σε κάθε εργασία. Ταυτόχρονα, η υψηλή επάρκεια ανταλλακτικών εγγυάται τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών στην αξιοπιστία των οχημάτων της BYD.

Το νέο συνεργείο της BYD απαρτίζεται από έμπειρους τεχνικούς, πιστοποιημένους μέσω εντατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Κάθε μέλος της ομάδας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε όλες τις νέες τεχνολογίες που αφορούν τα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά και Super Hybrid DM-i μοντέλα της μάρκας. Η συνεχής επιμόρφωση και η στενή συνεργασία με τα επίσημα κέντρα εκπαίδευσης της BYD εγγυώνται ότι κάθε εργασία εκτελείται με βάση τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας.

Το νέο συνεργείο διαθέτει εγκαταστάσεις που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές της BYD σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση πολλαπλών οχημάτων ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας ελάχιστους χρόνους αναμονής για τους πελάτες. Η υποδοχή και η αίθουσα αναμονής προσφέρουν ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, αντάξιο της φιλοσοφίας της μάρκας.

Μέσω της στρατηγικής επένδυσης σε υπερσύγχρονες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό, το Alpan Group, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών After Sales υψηλών προδιαγραφών στην Κύπρο. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης BYD απολαμβάνει μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης, με την άριστη εξυπηρέτηση να παραμένει στο επίκεντρο και μετά την πώληση.

Το συνεργείο βρίσκεται στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 68, 2480, Τσέρι στη Λευκωσία. Οι μέρες & ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:30 μέχρι τη 13:00 και από τις 13:30 μέχρι τις 16:00. Τα ραντεβού μπορούν να διευθετηθούν τηλεφωνικά στο 22323703 και μέσω email στο service@bydauto-alpan.cy.

