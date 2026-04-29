Στο επίκεντρο οι εξελίξεις της αγοράς, οι νέες τάσεις και η αξία της ουσιαστικής συνεργασίας

Η Altia πραγματοποίησε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία, το γεύμα εργασίας της, συγκεντρώνοντας συνεργάτες και επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων σε μια συνάντηση αφιερωμένη στον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και την αποτίμηση των δεδομένων που διαμορφώνουν τη σημερινή αγορά ακινήτων.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της Altia στη διατήρηση ισχυρών και ουσιαστικών σχέσεων με το δίκτυο των συνεργατών της, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην αναπτυξιακή της πορεία. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην άμεση επικοινωνία, στη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης και στην ενίσχυση μιας κοινής αντίληψης γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Μουζούρης, καλωσόρισε τους συνεργάτες και τους προσκεκλημένους, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την αγαστή συνεργασία – υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματά της είναι ουσιαστικά και ισχυρά. Παράλληλα, ανέφερε ότι «η ενίσχυση του τομέα των ακινήτων μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για την οικονομία της Κύπρου, σε μια εποχή εξωγενών προκλήσεων», δίνοντας το μήνυμα για μια ακόμη πιο δυναμική παρουσία της εταιρείας μέσω του ισχυρού δικτύου συνεργατών της.

Το γεύμα εργασίας της Altia αποτέλεσε ακόμη μία ουσιαστική ευκαιρία για ενίσχυση των δεσμών της εταιρείας με τους συνεργάτες της, μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανοιχτή επικοινωνία και τη στρατηγική σύμπλευση. Με σταθερό προσανατολισμό στη συνεργασία, την αξιοπιστία και τη διαρκή εξέλιξη, η Altia συνεχίζει να καλλιεργεί ένα ισχυρό δίκτυο σχέσεων που συμβάλλει ουσιαστικά στη δυναμική παρουσία της στην κυπριακή αγορά ακινήτων.

