Ο Δήμος Λεμεσού τίμησε δύο σπουδαίες μορφές του κυπριακού αθλητισμού, σε μια ξεχωριστή τελετή ονοματοδοσίας των αποβαθρών στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού.

Οι κυκλικές αποβάθρες του Μόλου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, φέρουν πλέον τα ονόματα των αθλητών Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου, “ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής τους προσφοράς και των σπουδαίων επιτυχιών τους, που κάνουν περήφανη την Κύπρο διεθνώς”.

Σε ανάρτησή του ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει πως: “Σε μια σεμνή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, παρουσία εκπροσώπων φορέων, οργανισμών, αθλητικών παραγόντων και πλήθους κόσμου, αναγνωρίστηκε η προσφορά δύο αθλητών που αποτελούν πρότυπα ήθους, επιμονής και αριστείας”.