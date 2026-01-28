Το σήριαλ που λίγο έλειψε να μετατραπεί σε θρίλερ, γύρω από την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί, αφού, σύμφωνα με όσα δείχνουν τα στοιχεία, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) όχι μόνο κατάφερε να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, αλλά βρίσκεται και μπροστά από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Αυτό, τουλάχιστον, καταγράφεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ». Όπως καταδεικνύεται από τα αριθμητικά δεδομένα, ο στόχος για την εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών από την ΑΗΚ όχι απλώς θα επιτευχθεί, αλλά ενδεχομένως η Αρχή να ολοκληρώσει την εγκατάστασή τους πριν από τη λήξη των χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, από τον Ιανούαριο του 2025, όταν ξεκίνησε την εκστρατεία, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εγκαταστήσει πέραν των 220.000 έξυπνων μετρητών, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση 250.000 μετρητών μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για αριθμούς που φέρνουν την ΑΗΚ να βρίσκεται πιο μπροστά από τον αρχικό προγραμματισμό.

Επιπλέον, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι περίπου 400.000 έξυπνοι μετρητές πρέπει να έχουν εγκατασταθεί μέχρι το 2027. Ωστόσο, με βάση τους ρυθμούς που ακολουθεί η ΑΗΚ, δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο ορόσημο να επιτευχθεί ακόμη και εντός του 2026. Βάσει τούτου, όπως πληροφορείται ο «Φ», δεν αποκλείεται η Αρχή να προχωρήσει και στην εγκατάσταση επιπλέον των 400.000 έξυπνων μετρητών, καθώς στις σκέψεις της ΑΗΚ είναι η κάλυψη περίπου του 80% των καταναλωτών με τα συγκεκριμένα έξυπνα συστήματα.

Πού είχαν μπει οι πρώτοι

Οι πρώτοι έξυπνοι μετρητές είχαν εγκατασταθεί από τις 20 έως τις 25 Ιανουαρίου 2025 σε ορισμένες περιοχές, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, οι πρώτοι μετρητές είχαν εγκατασταθεί στις εξής περιοχές:

⦁ Περιφέρεια Λευκωσίας: Περιοχή Τρυπιώτη

⦁ Περιφέρεια Λεμεσού: Μέρος της Γερμασόγειας και του Αγίου Αθανασίου

⦁ Περιφέρεια Λάρνακας: Περιοχή Φοινικούδων

⦁ Περιφέρεια Πάφου: Κάτω Πάφος

Ακολούθως, η ΑΗΚ δημοσιοποιεί σε μηνιαία βάση, μέσω δελτίων Τύπου, όλες τις νέες περιοχές και οδούς όπου θα πραγματοποιείται εγκατάσταση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι για την εγκατάστασή τους απαιτείται σύντομη διακοπή στην παροχή ηλεκτρισμού, η οποία δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά.

Πού μπαίνουν οι επόμενοι

Μέχρι στιγμής, η ΑΗΚ έχει καλύψει μεγάλο μέρος του αστικού ιστού και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.

Τη δεδομένη στιγμή και για ολόκληρο τον μήνα Ιανουάριο 2026, η ΑΗΚ προχωρεί στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στις ακόλουθες περιοχές:

Λευκωσία:

⦁ Στρόβολος

⦁ Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Στροβόλου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου και Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Λεμεσός:

⦁ Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄

⦁ Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και των οδών Μονής Μαχαιρά, Ταγματάρχου Πουλίου, Δημοσθένους Μιτσή, Ναυαρίνου, Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης και Θεσσαλονίκης

Λάρνακα:

⦁ Λάρνακα – Λειβάδια – Ορόκλινη – Πύλα (παραλιακά)

⦁ Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου (Δρόμος Δεκέλειας)

Αμμόχωστος:

⦁ Παραλίμνι

⦁ Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας

⦁ Περιοχή Κάππαρη, από το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Τριάδας μέχρι και την οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή

Πρωταράς:

⦁ Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, από το ύψος της Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της οδού Σύμης

⦁ Περιοχή Προφήτη Ηλία

Πάφος:

⦁ Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων και μεταξύ της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου, μέχρι το ύψος των δημοτικών ορίων Χλώρακας.

Ξεπέρασαν και τις συμπληγάδες

Η βασική ανησυχία για το κράτος, την ΑΗΚ και τους καταναλωτές αφορούσε τον κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης, ύψους €35 εκατ., από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την προμήθεια των έξυπνων μετρητών, σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων, αφού το όλο εγχείρημα είχε περάσει από συμπληγάδες.

Ωστόσο, μέσα από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και την αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία έγιναν τελικά αποδεκτά, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου €50 εκατ., εκ των οποίων τα €35 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υπόλοιπο ποσό, που αφορά το κόστος εγκατάστασης, θα καλυφθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω των αποθεματικών της, καθώς η προσφορά της CYTA αφορούσε αποκλειστικά την προμήθεια των έξυπνων μετρητών.