Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισπράξει μέχρι στιγμής από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια των νέων φοιτητικών εστιών στη Λευκωσία που ολοκληρώθηκαν και με τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο κ. Κεραυνός κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα φέρει στην Κύπρο περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026.

Όπως είπε ο Υπουργός το Σχέδιο εφαρμόζεται μέσα από 135 μέτρα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που χωρίζονται σε πέντε άξονες πολιτικής και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας 70 και πλέον φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για την επίτευξη 271 οροσήμων και στόχων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισπράξει ποσό ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τις πέντε πρώτες δόσεις χορηγίας (10 συνολικά) και τις προχρηματοδοτήσεις.

Ποσό, που αντιστοιχεί στο 53% της χορηγίας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Κύπρο.

Επιπλέον, όπως απεκάλυψε ο κ. Κεραυνός, το αίτημα για εκταμίευση της έκτης δόσης χορηγίας, ύψους περίπου €61 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

18 εκατομμύρια για αναζωογόνηση

Ο Υπουργός Οικονομικών, ανέφερε πως η δημιουργία των φοιτητικών δωματίων, εντάσσεται στο γενικότερο μέτρο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά την Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του μέτρου ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

⦁ αγορά και ανακαίνιση κτιρίων στην εντός των τειχών Λευκωσία με σκοπό την προσαρμογή τους σε φοιτητικές εστίες, με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Λευκωσίας και προϋπολογισμό €7εκ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και

⦁ σχέδιο χορηγιών για τη μετατροπή δωματίων σε φοιτητικές εστίες, με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με προϋπολογισμό €11εκ. (χωρίς Φ.Π.Α.).

Πρότυπο συνεργασίας οι νέες εστίες

Ο Μάκης Κεραυνός, κατά τον χαιρετισμό του, είπε πως το έργο των φοιτητικών εστιών στο κέντρο της Λευκωσίας αποτελεί πρότυπο αποτελεσματικής αξιοποίησης κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά κυρίως πρότυπο αγαστής και παραγωγικής συνεργασίας του Κράτους, των Τοπικών Αρχών και της Ακαδημαϊκής κοινότητας, με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους φοιτητές και στις οικογένειες τους που βρίσκονταν στην εκδήλωση, είπε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες εξεύρεσης στέγης, καθώς και το κόστος στέγης. «Η Κυβέρνηση έχει στις προτεραιότητές της, την ανακούφιση σας με διάφορους τρόπους από το οικονομικό βάρος, τόσο εσάς όσο και των οικογενειών σας», τόνισε χαρακτηριστικά