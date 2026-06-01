Ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Μέχρι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.