Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινιού, Νικόλ Νεοφύτου, φρόντισε να… γλυκάνει την ατμόσφαιρα στο γραφείο της Αναπληρωτή Επάρχου κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων στη Λεμεσό, προσφέροντας λουκούμια τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η ίδια τα έφερε πριν από την έναρξη της διαδικασίας και μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι ήθελε με αυτό το μικρό κέρασμα να γιορτάσει την ημέρα της Δημοκρατίας και να γλυκάνει τους υποψηφίους, ώστε η εκλογική διαδικασία να κυλήσει ομαλά μέχρι το τέλος.