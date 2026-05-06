Το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, αφού μετά την Ιορδανία μεταβαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίσκεψη Νίκου Χριστοδουλίδη στο Άμπου Ντάμπι έρχεται λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του εμιράτου.

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη έχει τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Από τη μια θέλει να μεταφέρει και δια ζώσης της στήριξή του προς την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τα οποία συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Από την άλλη θα συνεχιστεί ο διάλογος επί διμερών θεμάτων.

Την Τρίτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και drone κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη του στον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan και τον λαό της χώρας.

Υπογράμμισε πως η Κύπρος στέκεται σθεναρά στο πλευρό των ΗΑΕ και των περιφερειακών εταίρων της, «δεσμευμένη στην αποκλιμάκωση, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Η ασφάλεια της περιοχής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης», κατέληξε.