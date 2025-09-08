Δεδομένη θεωρείται η αποχώρηση του αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα από την ηγεσία του κυπριακού στρατεύματος, όπως και η προσπάθεια για επιλογή του νέου αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πηγές του «Φ», οι οποίες έχουν άμεση επαφή με το στράτευμα και μάλιστα υποδεικνύουν πως η παράταση της θητείας του κ. Τσιτσικώστα για έναν μόλις μήνα, δηλαδή, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, καταδεικνύει του λόγου το αληθές σε ό,τι αφορά την αλλαγή του επικεφαλής της εθνοφρουράς.

«Η Κύπρος αναλαμβάνει την ευρωπαϊκή προεδρία για ένα εξάμηνο και καλείται να διαδραματίσει ρόλο για αποφάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά και το μεταναστευτικό, αφού το Υπουργείο Άμυνας θα αναλάβει την σχετική ατζέντα» επεσήμανε πηγή της εφημερίδας μας.

Εξήγησε ότι αν υπήρχε απόφαση προκειμένου ο Τσιτσικώστας να είναι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς επί ευρωπαϊκής προεδρίας (πρώτο εξάμηνο του 2026) η θητεία του θα ανανεωνόταν αυτομάτως, αφού ο επικεφαλής του κυπριακού στρατεύματος εκ των πραγμάτων θα κληθεί να έχει ρόλο στις διεργασίες για την άμυνα, την ασφάλεια, αλλά και το μεταναστευτικό.

«Η παράταση για μόλις έναν μήνα δείχνει ότι η επιδίωξη είναι να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την οριστικοποίηση του διαδόχου του στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς», σχολίασε.

Προχωρημένο στάδιο

Εξάλλου, αξιωματούχος που μίλησε στον «Φ» και είναι σε θέση να γνωρίζει τις διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στον τομέα της Άμυνας της Κύπρου, ανέφερε ότι ήδη ο υπουργός, Βασίλης Πάλμας, μίλησε με τον ομόλογό του της Ελλάδας και έχει δρομολογηθεί η λύση.

Το ίδιο πρόσωπο θέλησε να διευκρινίσει, μάλιστα, πως ο υπουργός Άμυνας είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με την Αθήνα. Ξεκαθάρισε ότι πιθανολογείται πως στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη ενδέχεται να καταθέσει όνομα προς έγκριση.

Η φιλοσοφία

Ο εν λόγω αξιωματούχος μας παρέπεμψε και στην τακτική του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Πλέον δεν προτείνεται στην Κύπρο απόστρατος ανώτατος αξιωματικός, αλλά εν ενεργεία αντιστράτηγος. Αυτό υπό την έννοια ότι η επιλογή της Αθήνας για το κυπριακό στράτευμα είναι αντιστράτηγου που μόλις έχει αποστρατευτεί».

Τα προηγούμενα χρόνια, πάντως η Αθήνα έδινε τρεις επιλογές στη Λευκωσία για την επιλογή του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Τα ονόματα πήγαιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει βαρύνουσα άποψη, πριν αποφασιστεί ο εκλεκτός. Όμως, το καλοκαίρι του 2023 ακολουθήθηκε άλλη οδός. Τότε η Ελλάδα είχε δώσει μια επιλογή στην Κύπρο. Αυτή του Γεώργιου Τσιτσικώστα. Ο αντιστράτηγος είχε αποστρατευτεί στις κρίσεις αξιωματικών εντός του 2023 και φερόταν να είναι και προσωπική επιλογή του τέως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου (απεχώρησε τον Ιανουάριο του 2024). Ο τελευταίος, σύμφωνα με πηγές από την Ελλάδα, είχε προωθήσει το καλοκαίρι του 2023 για τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς τον Τσιτσικώστα. Ο τότε Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Μιχάλης Γιωργάλλας, είχε συνάντηση με τον αντιστράτηγο τέλη Αυγούστου, ενώ εν συνεχεία τον πρότεινε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την τυπική έγκριση ο κ. Τσιτσικώστας είχε αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στις 9 Σεπτεμβρίου του 2023.

Ονοματολογία και Κωνσταντάκος

Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία για το νέο αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Στο πλαίσιο αυτό στρατιωτικοί κύκλοι σε Ελλάδα και Κύπρο επιδόθηκαν σε ονοματολογία. Κάποιοι αποδίδουν το «πλασάρισμα» ανώτατων αξιωματικών σ΄ αυτή την ονοματολογία σε προώθηση των δικών τους εκλεκτών για τη θέση. Πάντως, ανεξάρτητες πηγές που παρουσιάζονται μακριά από όποια συμφέροντα, αναφέρονται στο όνομα του Δημόκριτου Κωνσταντάκου, τον οποίο παρουσιάζουν ως λύση που προωθείται.

Ο «Φ» προσπαθώντας να διερευνήσει το ενδεχόμενο δεν έλαβε κάποιας μορφής επιβεβαίωση ότι ο αντιστράτηγος εξετάζεται ως λύση. Να σημειωθεί ότι ο κ. Κωνσταντάκος ήταν διοικητής 1ης Στρατιάς. Αποστρατεύτηκε από τον ελληνικό στρατό στις κρίσεις του περασμένου Ιανουαρίου.

>> O Βασίλης Πάλμας και ο Νίκος Δένδιας είχαν συνάντηση στο άτυπο συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις 29 Αυγούστου 2025.

>> Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος το περασμένο Σάββατο, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σχολίασε πως η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εθνική αποστολή. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κύπρου, αναφέρθηκε στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, που, όπως είπε, «είναι πάρα πολύ σημαντικός, άρα, στα Συμβούλια και των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Άμυνας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχουμε αρκετές συναντήσεις».