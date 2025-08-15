Έρευνα για τα όσα καταγγέλθηκαν δημοσίως σε βάρος ανώτατου αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς εν σχέσει με τη φονική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού διέταξε ο αρχηγός του στρατεύματος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

Η διερεύνηση έχει διοικητικό χαρακτήρα για να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος ταξίαρχου. Στον τελευταίο καταλογίστηκε απρεπής συμπεριφορά και συγκεκριμένη φράση που του χρεώθηκε ότι χρησιμοποίησε στις 23 Ιουλίου σε δρόμο στην περιοχή Σουνίου και κατά τις προσπάθειες που γίνονταν για εκκένωση κοινοτήτων.

Ο «Φ» μίλησε με αρμόδια πρόσωπα τα προηγούμενα 24ωρα, τα οποία επιβεβαίωσαν τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Μάλιστα ανώτατη πηγή από το στράτευμα μάς ανέφερε ότι η έρευνα ανατέθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Ανδρέα Χαραλάμπους, ώστε να διαφυλαχθεί η αμεροληψία της.

Αυτή έχει ως στόχο να ρίξει φως στη συμπεριφορά του εν λόγω αξιωματικού, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει διευθετήσεις για να κατευθυνθεί στη Λεμεσό με ασφάλεια ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μετά την έκτακτη απόφαση για εκκένωση του χωριού Αγίου Αμβροσίου, όπου είχε στηθεί το συντονιστικό κέντρο για τη διαχείριση της κρίσης.

Την καταγγελία για τη στάση του εν λόγω ανώτατου αξιωματικού είχε κάνει στην εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Κανάλι 6» στις 30 Ιουλίου ο γνωστός μετεωρολόγος Έρικ Κίτας. Ο τελευταίος είχε αναφέρει στην εκπομπή «Ελεύθερα κι Ωραία» ότι κατά την προσπάθεια του ίδιου και της ομάδας εθελοντών του να καθοδηγήσουν σωστά πολίτες, στους οποίους είχαν δοθεί λανθασμένες οδηγίες και κατευθύνονταν προς το πύρινο μέτωπο, απευθύνθηκε στον αξιωματικό.

Σύμφωνα πάντα με την δημόσια καταγγελία, ο ταξίαρχος (σ.σ. δεν είχε δώσει στοιχεία για το βαθμό του) φέρεται να του είπε απρεπή φράση για να δείξει πως το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η διαφυγή του υπουργού.

Πάντως, το θέμα απασχόλησε ήδη και τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ο οποίος είχε ζητήσει διευκρινίσεις για τα όσα είχε καταλογίσει ο Έρικ Κίτας, μιλώντας για τη φονική πυρκαγιά στην εκπομπή. Ο ανώτατος αξιωματικός, φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χρησιμοποίησε τέτοια φράση.

«Εύφημο μνεία»

Πάντως, κατά την διερεύνηση του ζητήματος από τον «Φ» και τον ρόλο της Εθνικής Φρουράς στις πυρκαγιές προέκυψε ότι ο ταξίαρχος στον οποίο χρεώθηκε αυτή η στάση, έχει προτείνει (30/7) για εύφημο μνεία συνταγματάρχη, για τους χειρισμούς του στην πρόσφατη φονική πυρκαγιά.

Όπως προκύπτει, τα στελέχη του στρατεύματος στην προκειμένη είχαν δώσει προτεραιότητα στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στην πρότασή του ο ταξίαρχος, σημειώνει για τον συνταγματάρχη πως «επέδειξε εξαιρετική επιχειρησιακή ετοιμότητα, ηγετική ικανότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Ενήργησε αποφασιστικά και με πρωτοβουλία σε κρίσιμες φάσεις της επιχείρησης, συνέβαλε στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας από το απειλούμενο Συντονιστικό Κέντρο στον Άγιο Αμβρόσιο και διασφάλισε την ετοιμότητα των τμημάτων για ομαλή εκτέλεση των αποστολών εκκένωσης και διάσωσης στην περίπτωση που υποβαλλόταν αντίστοιχο αίτημα. Η επιχειρησιακή του επάρκεια, η προβλεπτικότητα και η αναπτυγμένη διαίσθησή του σε συνδυασμό με την ηγετική του στάση και την ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αποδεικνύουν την αφοσίωσή του στην αποστολή».

Η τοποθέτηση του Έρικ Κίτα

Ο Έρικ Κίτας στις 30/7/2025 μιλώντας στην εκπομπή «Ελεύθερα κι Ωραία» και στον δημοσιογράφο Γιώργο Παυλίδη, είπε -μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα:

«Μόλις είδα το μέτωπο να μπαίνει μέσα στο Σούνι, γνωρίζοντας εκεί τη βλάστηση (…) το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “εννά καεί κόσμος”. Η εκκένωση γινόταν από τις κοινότητες βορειότερα μέσω του Σουνιού προς τη Λεμεσό. Αμέσως, ενημέρωσα την ομάδα, κάναμε επαναστροφή, για να πάμε να ενημερώσουμε την Αστυνομία που έλεγχε την κίνηση ότι το μέτωπο μπήκε του Σουνιού και θα έπρεπε να αλλάξει τη διέλευση των οχημάτων. Όταν ενημέρωσα τον αστυνομικό μου λέει “οι οδηγίες που έχω είναι συγκεκριμένες, δεν μπορώ να κάνω κάτι”. Δεν μπορούσα να μείνω αμέτοχος. Δεν μπορούσα να ξέρω ότι κινδύνευε κόσμος και να μου λέει “οι οδηγίες εν τέτοιες”. Του λέω “ωραία, ενημέρωσε τον αξιωματικό σου, τον προϊστάμενό σου, ότι το μέτωπο πλέον μπήκε Σούνι. Στέλνετε τον κόσμο μέσα στο πιο ενεργό, δυνατό μέτωπο”. Μετά από πολλή συζήτηση ενημέρωσε. Δεν άλλαξε κάτι. Ακολούθως, βλέπω έναν στρατιωτικό (…), ο οποίος ήρθε και στεκόταν μέσα στη μέση του δρόμου και τον προσεγγίζω και του λέω “φίλε, τα αυτοκίνητα πάνε κατευθείαν στο μέτωπο, εννά καεί κόσμος”. Μου λέει “πε μου πόθεν εννά φύω τον υπουργό”. Κι εγώ απαντώ του: “Εγώ λέω σου εννά καεί κόσμος, κι εσύ λέεις μου για τον Υπουργό;”. Και μου λέει ο στρατιωτικός: “Στα … αν καεί κόσμος”».