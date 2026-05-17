Τη συγκλονιστική στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα καταπλακώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας ορειβάτης.

Δραματικά πλάνα κατέγραψαν τη τρομακτική στιγμή, τονίζοντας τους απρόβλεπτους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ορειβάτες στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Trekkers at a base camp on Mount Everest were dealt a terrifying blow when a fast-moving avalanche barreled down the world's largest mountain, forcing climbers to take cover. 😱 pic.twitter.com/cPWTk3RmSO May 15, 2026

«Διέλυσε τις σκηνές μας -Ζούμε από θαύμα»

Ο Αυστραλός Όλιβερ Φόραν βρισκόταν σε κατασκήνωση στις πλαγιές του Έβερστ στο Θιβέτ, σε ύψος 6,5 χιλιόμετρων και ετοιμαζόταν για ανάβαση.

Ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και από την κορυφή του βουνού άρχισε να καταρακυλάει ένας τεράστιος όγκος χιονιού.

Όλοι οι ορειβάτες έτρεξαν να προστατευτούν μέσα στις σκηνές τους, χωρίς να είναι σίγουρο αν θα καταφέρουν να ξαναβγούν.

«Μόλις μας έφτασε, ήταν τόσο δυνατή που διέλυσε τις σκηνές μας», δήλωσε ο Φόραν.

Σαν από θαύμα, ο Φόραν και η ομάδα του γλύτωσαν και βγήκαν από τη χιονοστιβάδα σώοι και αβλαβείς.

Ο ουρανός σκοτείνιασε σε κλάσματα δευτερολέπτου

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πώς ο ουρανός σκοτείνιασε ξαφνικά καθώς πυκνά σύννεφα χιονιού κάλυψαν την περιοχή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ορατότητα έπεσε σχεδόν στο μηδέν. Οι ορειβάτες και το προσωπικό της αποστολής έσπευσαν να προστατευτούν, βουτώντας σε σκηνές και ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό τους καθώς η χιονοστιβάδα σάρωσε την κατασκήνωση.

Το γρήγορα κινούμενο σύννεφο χιονιού χτύπησε σκηνές και έθαψε τμήματα του κάμπινγκ. Ωτσόσο, παρά την ένταση της χιονοστιβάδας, οι ορειβάτες παρέμειναν αξιοσημείωτα ψύχραιμοι, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας που είχαν εφαρμοστεί πριν από την αποστολή.

Η κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία, σε συνδυασμό με την τύχη, τους έβγαλε όλους ζωντανούς.

Η ομάδα συνέχισε απτόητη την ανάβαση χωρίς άλλα απρόοπτα και ο Φόραν ανεβάζει συχνά στιγμιότυπα της αποστολής στον λογαριασμό του στα social media.

