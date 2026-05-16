Με δυναμικές κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι παραγωγοί ανοικτών καλλιεργειών παγκύπρια σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν κάνει δεκτό το αίτημα τους για παραχώρηση νερού, με σκοπό την ύδρευση των προϊόντων τους από αρδευτικά έργα.

Ο Αντρέας Κάρυος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Πατατοπαραγωγών, δήλωσε ότι «οι παραγωγοί ανοικτών καλλιεργειών, όπως πατάτες και καρπούζια, είναι ανάστατοι από την απόφαση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να μην παραχωρήσουν νερό από το έργο του Νότιου Αγωγού στην επαρχία Αμμοχώστου και από το φράγμα του Ασπρόκρεμου στην Πάφο, για ύδρευση των συγκεκριμένων καλλιεργειών».

Εξήγησε ότι «οι παραγωγοί πέρασαν το 2025 μια καταστροφική χρονιά, αφού δεν τους παραχωρήθηκε καθόλου νερό για τις καλλιέργειες τους, με αποτέλεσμα, στην προσπάθεια τους να αντλήσουν νερό από τις γεωτρήσεις και να διορθώσουν παλαιότερες γεωτρήσεις, τα έξοδα τους ανέβηκαν στα ύψη».

«Φέτος καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθεί η ύδρευση από αφαλατώσεις» πρόσθεσε «γιατί να μην στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια να παράξει προϊόντα για τον τόπο του».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Κάρυος είπε πως «οι πατατοπαραγωγοί και οι άλλοι γεωργοί νοιώθουν ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν από καμιά αρμόδια Υπηρεσία». Συγκεκριμένα, ανέφερε, «το 2025 είχαν υποσχεθεί, ότι αφού δεν θα δινόταν στους συγκεκριμένους καλλιεργητές νερό λόγω της τραγικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν το υδατικό, θα κάλυπταν το απολεσθέν εισόδημα και το αυξημένο κόστος».

Εξέφρασε λύπη για το γεγονός γιατί όπως εξήγησε «όταν ζητήσαμε να συζητήσουμε το θέμα για να δούμε ποια θα ήταν η φόρμουλα της οικονομικής στήριξης των παραγωγών ανοικτών καλλιεργειών, μας λέχθηκε πως δεν έχει τίποτε γι’ αυτούς».

Ο κ. Κάρυος είπε ότι το πρώτο εξάμηνο του χρόνου (2026) έχει καλυφθεί από τους παραγωγούς με δικά τους έξοδα, «αλλά το δεύτερο εξάμηνο δεν θα ανεχτούμε σε καμία περίπτωση να μην μας παραχωρήσουν νερό και να μην καλυφθεί το μειωμένο εισόδημα και το αυξημένο κόστος παραγωγής».

Σε ερώτηση κατά πόσον θα ζητηθεί συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Κάρυος απάντησε πως «το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αποφασίσει να μην παραχωρηθεί νερό στις ανοικτές καλλιέργειες και τους παραγωγούς και να δοθεί κάποια μικρή ποσότητα μόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε θερμοκήπια. Εμείς ζητήσαμε από το ΤΑΥ να μας παραχωρηθεί νερό, ωστόσο η απάντηση είναι αρνητική».

Εδώ και ένα μήνα, συνέχισε «οι αρμόδιοι μας αναφέρουν πως το ζήτημα θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση και αναμένουμε την απόφαση του Υπουργικού».

Ωστόσο, σημείωσε «σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει την πρόταση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, για μη παραχώρηση νερού, οι παραγωγοί ανοικτών καλλιεργειών σε ολόκληρη την Κύπρο δεν θα μείνουν άπραγοι, αλλά σε κατάλληλο χρόνο θα προχωρήσουν σε δυναμικές διαμαρτυρίες».

ΚΥΠΕ