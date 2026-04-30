Άλλη μία χρονιά ταχείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους αναμένεται να είναι το 2026 για την Ελλάδα, λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας και της πρόωρης αποπληρωμής μνημονιακών δανείων.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα έχει ήδη αναθεωρηθεί στο 3,2% του ΑΕΠ, από 2,8% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ακόμη υψηλότερη επίδοση, όπως συνέβη το 2024 και το 2025.

Παρότι η ανάπτυξη για φέτος αναθεωρείται στο 2%, από 2,4%, ο πληθωρισμός αυξάνεται στο 3,2%, από 2,2% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη πρόβλεψη για το ονομαστικό ΑΕΠ, στο 5,2%, ενισχύοντας τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Καθοριστικό ρόλο θα έχει και η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου και, για πρώτη φορά, του δεύτερου μνημονίου προς τον EFSF.

Η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει την πρόωρη αποπληρωμή €7 δισ. από το τελευταίο δάνειο του πρώτου μνημονίου, το λεγόμενο GLF, ύψους €52,3 δισ., που είχε συναφθεί απευθείας με τις χώρες της Ευρωζώνης.

Με την καταβολή αυτή, η συνολική αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου θα φτάσει τα €28,16 δισ., δηλαδή περισσότερο από το μισό ποσό μέσα σε πέντε χρόνια.

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο, οδηγώντας σε άμεση μείωση του χρέους κατά περίπου 2,5% του ΑΕΠ και σε όφελος περίπου €200 εκατ. από τόκους που θα καταβάλλονταν με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η επιλογή της αποπληρωμής μέσα στο καλοκαίρι στοχεύει να έχει καταγραφεί η μείωση του χρέους πριν από τον νέο κύκλο αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, το ΥΠΕΘΟ σχεδιάζει να προχωρήσει και σε αποπληρωμή μέρους των δανείων του EFSF, από το πακέτο των €110 δισ. που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου.

Το ζήτημα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον ESM, ο οποίος παραμένει ο μεγαλύτερος δανειστής της Ελλάδας από τον επίσημο τομέα και αποτελεί τη συνέχεια του EFSF.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πρόβλεψη για τη μείωση του χρέους αναθεωρείται στο 9,3% του ΑΕΠ, με το υπόλοιπο να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ, από 146,1% το 2025.

Εάν ο στόχος επιτευχθεί ή ξεπεραστεί, η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση που θα περάσει στην Ιταλία.

Capital.gr