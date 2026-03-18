Η Ελλάδα προχωρεί το 2026 σε πρόωρη αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ από το τελευταίο διμερές δάνειο που είχε λάβει στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου, σε μια κίνηση με σαφές δημοσιονομικό και επενδυτικό μήνυμα προς τις αγορές, παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα.

Την απόφαση ανακοίνωσε στο Παρίσι ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, στο περιθώριο εκδήλωσης του Euronext, δίνοντας απάντηση στις επισημάνσεις των οίκων αξιολόγησης DBRS και Moody’s, σύμφωνα με τις οποίες, παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τον υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

Το δάνειο αφορά το γνωστό διμερές δάνειο GLF, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, το οποίο είχε χορηγηθεί απευθείας από χώρες της Ευρωζώνης. Το υπόλοιπό του έχει ήδη περιοριστεί στα 31,6 δισ. ευρώ και, με βάση τον νέο σχεδιασμό, αναμένεται να εξοφληθεί έως το τέλος του 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από την κανονική λήξη του το 2041.

Μέχρι το τέλος του 2025, ο σχεδιασμός προέβλεπε για φέτος αποπληρωμή διπλής δόσης ύψους 5,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο των ταμειακών διαθεσίμων, που παραμένουν πάνω από τα 40 δισ. ευρώ, επέτρεψε την αναθεώρηση του πλάνου και την επιτάχυνση της αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρόωρη εξόφληση των 7 δισ. ευρώ θα επιφέρει εξοικονόμηση περίπου 90 εκατ. ευρώ σε τόκους, ενώ θα συμβάλει και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ειδικότερα, αναμένεται να μειώσει το χρέος κατά 1,5% του ΑΕΠ, επιπλέον της μείωσης 7,7% του ΑΕΠ που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μείωση του χρέους σε απόλυτο μέγεθος κατά 3,5 δισ. ευρώ. Ο βασικός στόχος για φέτος είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρήσει στο 138,2%, από 145,9% το 2025. Με την αυξημένη αποπληρωμή του μνημονιακού δανείου, αλλά και υπό την επίδραση του πληθωρισμού, ο οποίος ενδέχεται να ενισχυθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αποκλιμάκωση του δείκτη θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και το 135% του ΑΕΠ το 2026.

Η κίνηση εκπέμπει διπλό μήνυμα προς τις αγορές. Από τη μία πλευρά, αναδεικνύει ότι η Ελλάδα συνεχίζει με ακόμη ταχύτερο ρυθμό τη μείωση του δημόσιου χρέους της, παρά το περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και τις πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία.

Από την άλλη, υπογραμμίζει ότι η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό ταμειακό απόθεμα, ακόμη και μετά την αποπληρωμή των 7 δισ. ευρώ, καθώς τα διαθέσιμα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν πάνω από τα 30 δισ. ευρώ. Με αυτό το επίπεδο ρευστότητας, η Ελλάδα διατηρεί τη δυνατότητα να καλύψει και το υπόλοιπο των 3,7 δισ. ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του φετινού δανειακού προγράμματος, χωρίς να τεθεί ζήτημα αύξησης του κόστους δανεισμού.

Στο δεύτερο επίπεδο, η αποπληρωμή ενισχύει τη στρατηγική παρουσίας της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων. Με τη χρήση μέρους του αποθεματικού από τον ESM και άλλων διαθεσίμων, η χώρα μειώνει οριστικά το χρέος της κατά 7 δισ. ευρώ, διατηρώντας ταυτόχρονα περιθώριο για στρατηγικό δανεισμό.

Η προσέγγιση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα των ελληνικών ομολόγων, σε μια περίοδο κατά την οποία παλαιοί και νέοι επενδυτές εμφανίζονται πρόθυμοι να αυξήσουν την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά χρέους.

