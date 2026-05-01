Καταπράσινες ακτογραμμές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά τοπία χαρακτηρίζουν τις παραλίες που ξεχώρισαν στη λίστα «The World’s 50 Best Beaches» για το 2026.

Η ομάδα των κριτών ταξίδεψε σε δεκάδες χώρες, εξερεύνησε απομονωμένους όρμους και δημοφιλείς προορισμούς και κατέληξε στις κορυφαίες επιλογές της χρονιάς.

Νο1: Entalula, Παλαουάν – Η κορυφαία παραλία του πλανήτη



Η Entalula στις Φιλιππίνες αναδείχθηκε πρώτη, κρυμμένη ανάμεσα σε επιβλητικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Προσβάσιμη μόνο με σκάφος, προσφέρει λευκή απαλή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και μια αίσθηση απόλυτης ηρεμίας. Οι κριτές μίλησαν για μια «δραματική» και ταυτόχρονα αυθεντική παραλία, που παραμένει ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό. Η καλύτερη περίοδος επίσκεψης θεωρείται από Μάρτιο έως Νοέμβριο, καθώς το καλοκαίρι υπάρχει πιθανότητα τυφώνων.

Νο2: Φτέρη, Κεφαλονιά – Το ελληνικό «θαύμα»



Η Φτέρη της Κεφαλονιάς κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Βρίσκεται σε απομονωμένο όρμο και η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία σε απότομο μονοπάτι ή μεταφορά με σκάφος, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της φυσικής της ομορφιάς. Οι κριτές την περιέγραψαν ως «μαγική παραλία με εκπληκτικό φόντο».

Επίσης, στην 34η θέση βρίσκουμε το Πόρτο Κατσίκι και στην 46η το Πόρτο Τιμόνι.

Να σημειωθεί ότι η Φτέρη βγήκε πρώτη στη λίστα με τις καλύτερες Ευρωπαϊκές παραλίες, με το Πόρτο Κατσίκι να βρίσκεται στην 5η θέση και την Πόρτο Τιμόνι στην 9η.

Νο3: Wharton, Αυστραλία – Λευκή άμμος και άγρια φύση



Η παραλία Wharton ξεχωρίζει για την κατάλευκη άμμο της και το φυσικό σκηνικό από βράχους και πράσινο. Αποτελεί ιδανικό σημείο για όσους αναζητούν απομόνωση, ενώ είναι δημοφιλής για σέρφινγκ και παρατήρηση δελφινιών.

Νο4: Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη – Δύο νησιά ενωμένα με άμμο



Ένα εξωτικό «κρυφό διαμάντι», η Nosy Iranja αποτελείται από δύο μικρά νησιά που ενώνονται με μια λωρίδα άμμου ορατή στην άμπωτη. Τα καθαρά νερά και η παρουσία θαλάσσιων χελωνών την καθιστούν ιδανική για κολύμπι και snorkeling.

Νο5: East Beach, Φίτζι – Πράσινο, φοίνικες και απόλυτη ηρεμία



Περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση και φοίνικες, η East Beach στο νησί Vomo προσφέρει μια παρθένα εμπειρία χαλάρωσης, μακριά από θόρυβο και πολυκοσμία.

Shoal Bay East, Ανγκουίλα



Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στην Καραϊβική, καταφέρνει να διατηρεί ήρεμη ατμόσφαιρα ενώ προσελκύει επισκέπτες.

Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται και ήρεμη, με φοίνικες, beach bars και ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και snorkeling.

Dhigurah, Μαλδίβες



Μια εκτεταμένη παραλία με αμμόλοφο που φτάνει σε λιμνοθάλασσα, ιδανική για ήρεμους περιπάτους και επαφή με τη φύση.

Είναι η μεγαλύτερη αμμουδιά του είδους της στις Μαλδίβες και είναι προσβάσιμη από ένα κοντινό χωριό.

Τα τιρκουάζ νερά της, φιλοξενούν ποικιλία θαλάσσιας ζωής.

Playa Balandra, Μεξικό



Περιγράφεται ως ένα «διαμάντι εκτός των συνηθισμένων διαδρομών» και παραμένει σχετικά ανέγγιχτη, χάρη στους τοπικούς περιορισμούς που ελέγχουν τον αριθμό των επισκεπτών και την ανάπτυξη στην περιοχή.

Ως αποτέλεσμα, η παραλία προσφέρει μια ήρεμη απόδραση.

Η περιοχή διαθέτει έναν βράχο σε σχήμα μανιταριού, γνωστό ως El Hongo, ενώ στον κόλπο υπάρχουν επτά παραλίες για εξερεύνηση.

Koh Rong, Καμπότζη



Η Koh Rong διαθέτει απαλή, λευκή άμμο που εκτείνεται για χιλιόμετρα και είναι προσβάσιμη με σκάφος.

Βρίσκεται ανοιχτά της ηπειρωτικής Καμπότζης, στην περιοχή Sihanoukville, όπου τα ήπια κύματα σκάνε στις καθαρές ακτές.

Οι επισκέπτες συχνά διαπιστώνουν ότι δεν έχει τόσο κόσμο όσο άλλες παραλίες της περιοχής.

Η ακτογραμμή είναι γεμάτη με δέντρα και βλάστηση, αλλά υπάρχουν και ανοιχτά σημεία.

Donald Duck Bay, Ταϊλάνδη

Cayo de Agua, Βενεζουέλα

Περιγράφεται ως ένας «παραμελημένος παράδεισος» και διαθέτει μια εντυπωσιακή λωρίδα άμμου που ενώνει δύο τμήματα του νησιού.

Αποτελεί μέρος εθνικού πάρκου και προστατεύεται, κάτι που ενισχύει την παρθένα και ήρεμη αίσθησή του.

Τα νερά είναι κρυστάλλινα και σχετικά ρηχά — ιδανικά για χαλαρό κολύμπι.

Cala Macarella, Μινόρκα, Ισπανία

Ένας ευρωπαϊκός προορισμός που καταλαμβάνει τη 12η θέση στη λίστα.

Ο μικρός αυτός όρμος βρίσκεται ανάμεσα σε λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους και πλούσια βλάστηση.

Παρότι είναι δημοφιλής παραλία στο νησί, η απομονωμένη της θέση τη βοηθά να διατηρεί ήρεμη και φυσική ατμόσφαιρα.

One Foot Island, Νήσοι Κουκ

Μέρος των Νήσων Κουκ, διαθέτει μια εντυπωσιακή και ειδυλλιακή παραλία με φοίνικες.

Η λευκή άμμος και τα φωτεινά νερά εντυπωσιάζουν, ενώ στο νησί υπάρχει ακόμη και μικρό ταχυδρομείο από όπου οι επισκέπτες μπορούν να στείλουν καρτ ποστάλ.

Σύμφωνα με επισκέπτες, στην παραλία ζουν καβούρια, κοτόπουλα και πετεινοί, κάτι που την κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Princess Diana Beach, Μπαρμπούντα



Η παραλία Princess Diana εκτείνεται για χιλιόμετρα και σπάνια έχει πολύ κόσμο, ενώ ξεχωρίζει για τη ροζ άμμο της.

Η αείμνηστη Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκεπτόταν την παραλία στη Μπαρμπούντα και αυτή μετονομάστηκε προς τιμήν της το 2011, για να τιμηθούν τα 50ά γενέθλιά της.

Η γύρω περιοχή έχει γνωρίσει ελάχιστη ανάπτυξη και η πρόσβαση στον κόλπο είναι περιορισμένη, γεγονός που διατηρεί την απομονωμένη και φυσική της αίσθηση.

Turquoise Bay, Αυστραλία



Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Cape Range και είναι μια σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη παραλία, περιτριγυρισμένη από έρημο και βλάστηση.

Είναι γνωστή για το snorkeling, καθώς τα νερά της φιλοξενούν τον ύφαλο Ningaloo.

Η καλύτερη περίοδος για ήρεμη θάλασσα είναι από Απρίλιο έως Αύγουστο.

PK 9 Beach, Γαλλική Πολυνησία



Καταλαμβάνει τη 16η θέση και βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή της UNESCO στη Fakarava.

Η παραλία μοιάζει με καρτ ποστάλ: ήρεμη, παρθένα και με κρυστάλλινα νερά γεμάτα τροπικά ψάρια.

Είναι ένα ήσυχο σημείο, ιδανικό για όσους θέλουν να αποφύγουν τα πλήθη και να έρθουν κοντά στη φύση.

Grace Bay, Τερκς και Κάικος



Θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες της Καραϊβικής και εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα.

Σε αντίθεση με άλλες της λίστας, έχει πιο ζωντανή ατμόσφαιρα.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες, ενώ η μεγάλη έκταση προσφέρει αρκετό χώρο και για χαλάρωση.

Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία

Κατατάσσεται 18η χάρη στα καθαρά νερά και την ήρεμη φύση της.

Η βοτσαλωτή παραλία είναι ιδανική για κολύμπι και βρίσκεται κοντά σε ασβεστολιθικούς βράχους που δημιουργούν μια απομονωμένη αίσθηση.

Συνήθως δεν έχει πολύ κόσμο και διατηρεί έναν παρθένο χαρακτήρα.

Saadiyat Beach, Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ

Βρίσκεται στο νησί Saadiyat και εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα με καθαρή άμμο και νερά.

Διαθέτει beach club, αλλά ακολουθεί οικολογική προσέγγιση, προστατεύοντας το περιβάλλον και προσφέροντας καταφύγιο σε δελφίνια και χελώνες.

Παραμένει σχετικά ήσυχη όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Canto de la Playa, Δομινικανή Δημοκρατία

Μια όμορφη παραλία περιτριγυρισμένη από τροπικά φυτά και φοίνικες.

Τα καθαρά νερά φιλοξενούν θαλάσσια ζωή και κοραλλιογενείς υφάλους, ενώ η λευκή άμμος είναι ιδανική για χαλάρωση στον ήλιο.

Βρίσκεται μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά σημεία και έχει χρησιμοποιηθεί ως τοποθεσία γυρισμάτων για την ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής».

Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Παραλία Entalula, Φιλιππίνες

Παραλία Φτέρη, Ελλάδα

Παραλία Wharton, Αυστραλία

Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη

East Beach, νησί Vomo, Φίτζι

Shoal Bay East, Ανγκουίλα

Dhigurah, Μαλδίβες

Playa Balandra, Μεξικό

Koh Rong, Καμπότζη

Donald Duck Bay, Ταϊλάνδη

Cayo de Agua, Βενεζουέλα

Cala Macarella, Ισπανία

One Foot Island, Νήσοι Κουκ

Princess Diana Beach, Μπαρμπούντα

Turquoise Bay, Αυστραλία

Παραλία PK 9, Γαλλική Πολυνησία

Grace Bay, Τερκς και Κάικος

Cala Dei Gabbiani, Ιταλία

Παραλία Saadiyat, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Canto de la Playa, Δομινικανή Δημοκρατία

Wineglass Bay, Αυστραλία

Pink Beach, Ινδονησία

Paradise Beach, Ταϊλάνδη

Anse Source d’Argent, Σεϋχέλλες

Kalanggaman, Φιλιππίνες

Seven Mile Beach, Νησιά Κέιμαν

Freedom Beach, Ταϊλάνδη

Siesta Beach, ΗΠΑ

Παραλία Kaputas, Τουρκία

Cayo Zapatilla, Παναμάς

The Baths, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Cabo San Juan del Guia, Κολομβία

Baia do Sancho, Βραζιλία

Porto Katsiki, Ελλάδα

Santa Giulia, Γαλλία

Blue Lagoon, Φίτζι

Playa Xpu Ha, Μεξικό

Ofu Beach, Αμερικανική Σαμόα

Playa Cofete, Ισπανία

Le Morne Beach, Μαυρίκιος

Flamenco Beach, Πουέρτο Ρίκο

Grand Anse, Γρενάδα

Praia da Falésia, Πορτογαλία

Pontal do Atalaia, Βραζιλία

Boulder Beach, Νότια Αφρική

Porto Timoni, Ελλάδα

Paje Beach, Ζανζιβάρη

La Pelosa, Ιταλία

Cas Abao, Κουρασάο

Keem Beach, Ιρλανδία

iefimerida.gr